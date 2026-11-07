Francis Allison, alcalde de Magdalena y quien postulara a la Municipalidad de Lima por Avanza País, dijo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió pronunciarse antes sobre los candidatos que buscaban la reelección inmediata a través de llegar a ser primeros regidores. En esa línea, saludó a quien dijo que sería la nueva burgomaestre de la capital, Jeanette Alonzo, regidora número 2 de la lista que lideró Rafael López Aliaga.

“¿El JNE debió manifestar públicamente su criterio antes? Por supuesto. Sin embargo, da un poderoso mensaje, la ley es para todos", dijo en un video publicado este sábado 7 de noviembre en sus redes sociales.

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El viernes 6, el JNE informó que había resuelto que los primeros regidores electos el pasado 4 de octubre que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán credenciales para asumir esa función en la gestión 2027-2030.

Aunque la autoridad electoral no hizo mención a un caso específico, Francis Allison se pronunció sobre el caso específico de las elecciones en la Municipalidad de Lima. En esa contienda, luego de la renuncia a su postulación de Luis Rubio, Rafael López Aliaga lideró la campaña como candidato a primer regidor de Renovación Popular.

El burgomaestre de Magdalena consideró que el JNE públicamente reconoció que no acreditará a ningún alcalde que haya postulado “a la reelección de manera encubierta”. Por esto, expresó su saludo a Jeanette Alonzo, quien considera que será la próxima alcaldesa.

“Me corresponde felicitar públicamente a la señora Jeanette Alonzo, próxima alcaldesa de Lima. Jeanette, te deseo lo mejor, éxito será el éxito de todos los limeños y limeñas”, indicó.