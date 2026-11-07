Francis Allison, alcalde de Magdalena y quien postulara a la Municipalidad de Lima por Avanza País, dijo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió pronunciarse antes sobre los candidatos que buscaban la reelección inmediata a través de llegar a ser primeros regidores. En esa línea, saludó a quien dijo que sería la nueva burgomaestre de la capital, Jeanette Alonzo, regidora número 2 de la lista que lideró Rafael López Aliaga.
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