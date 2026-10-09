Francis Allison, alcalde de Magdalena, dijo que podría liderar la votación para la Municipalidad de Lima con actas impugnadas. (Canal N)
Francis Allison, alcalde de Magdalena, dijo que podría liderar la votación para la Municipalidad de Lima con actas impugnadas. (Canal N)
Por Redacción EC

El candidato a la alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison, dijo que las decisiones que tome el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las actas impugnadas en la capital podrían determinar si gana los comicios del 4 de octubre. Según comentó este viernes 9 de octubre, estos votos podrían inclinar la balanza a su favor en el conteo oficial frente a la lista encabezada por Rafael López Aliaga.

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