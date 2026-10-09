El candidato a la alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison, dijo que las decisiones que tome el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las actas impugnadas en la capital podrían determinar si gana los comicios del 4 de octubre. Según comentó este viernes 9 de octubre, estos votos podrían inclinar la balanza a su favor en el conteo oficial frente a la lista encabezada por Rafael López Aliaga.

“Claramente podemos decir hoy que si se resuelve conforme a ley, sin ningún problema podríamos estar claramente juramentando al cargo y asumiendo la alcaldía de Lima el próximo año”, dijo al ser consultado sobre el conteo de votos.

La ONPE a la fecha ha procesado a nivel de Lima Metropolitana un 92.843% del un total de actas que suman 26,351. Ese 7.157% de actas para envío al JEE son 1,886. Con ese avance, la lista de Renovación Popular con Rafael López Aliaga tiene un 27.706% de los votos válidos frente al 26.838% de Francis Allison de Avanza País.

#EnVivo Francis Allison, alcalde de Magdalena: Con un equipo técnico hemos revisado las actas y los resultados pueden cambiar. Dependerá de cómo resuelve el JNE las impugnaciones a cada una de las actas Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/95bpLsLklb — Canal N (@canalN_) October 9, 2026

El postulante a la alcaldía de Lima y todavía burgomaestre de Magdalena se refirió a comentarios de Renzo Reggiardo, quien asume la encargatura de la Municipalidad de Lima, en las que cuestionó la veracidad de las cifras presentadas por el JNE y la ONPE. “Está preocupado porque sabe que pueden perder sin ningún problema”, aseveró.

Según Allison, el equipo técnico y los personeros de Avanza País le han le han informando que podría cambiar el resultado actual con la ventaja de la lista de López Aliaga. Específicamente dijo que hay actas impugnadas “sin justificación alguna” en Ate donde su partido tiene “decenas de miles de votos”.

“No me extraña que esté tan nervioso Renzo Reggiardo. Si se ha portado correctamente como alcalde, no debería estar nervioso, debería estar tranquilo porque cumplió su misión y se va, pero si han trabajado de manera incorrecta, quizá por ahí venga la preocupación”, comentó.