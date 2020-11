El congresista Francisco Sagasti (Partido Morado) se convirtió en el nuevo titular del Congreso y, por sucesión constitucional, en el nuevo presidente interino del país. Su elección se dio con una mayoría de 97 votos, 26 en contra y 0 abstenciones.

Sagasti -quien jura este martes al cargo- debe completar el actual periodo de gobierno, que culmina el 28 de julio de 2021, tras la renuncia de Manuel Merino, quien asumió la Presidencia luego de la vacancia Martin Vizcarra por incapacidad moral permanente.

En su primer mensaje tras jurar como presidente del Congreso, pidió a los peruanos confianza y y aseguró que cumplirán sus promesas. “Solo podremos salir adelante trabajando juntos”, añadió.

Francisco Sagasti: ""Cuando un peruano muere, y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo" 16/

Indicó que se debe buscar que los peruanos digan “ese Congreso me representa”". “Haremos todo lo posible por devolverla la esperanza a la ciudadanía, para demostrarles que somos responsables”, exclamó.

“Mañana será la oportunidad de dirigirme al país. (...) Quisiera empezar diciendo que hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes (Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo) en las protestas expresando su punto de vista. No podemos volverlos a la vida pero si desde el Congreso y el Ejecutivo podemos tomar las acciones para que esto no vuelva a suceder”, remarcó.

Mirtha Vásquez (Frente Amplio), primera vicepresidenta del Congreso, asumirá como titular encargada de dicha institución.

“Creo que Francisco Sagasti va a responder a las expectativas de la ciudadanía”, dijo a la prensa la nueva jefa del Congreso.

La noticia de la elección de Sagasti ha dado vuelta al mundo y los principales medios internacionales están reportando la noticia en sus países como lo puede ver en la siguiente galería.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Francisco Sagasti salió del Congreso y saludó a los manifestantes TROME