Nuevamente un jefe de Estado fue grabado sin su consentimiento mientras mantenía una reunión privada en Palacio de Gobierno. El miércoles se filtró un audio donde se escucha a Francisco Sagasti hablar sobre un posible escenario adverso vinculado al lote de vacunas contra el COVID-19 que llegaría en los próximos días desde China.

La grabación fue realizada el martes pasado, mientras Sagasti dialogaba con integrantes del grupo de trabajo a cargo de apoyar con el proceso de vacunación. Tras ello, la primera ministra, Violeta Bermúdez, aseguró en conferencia de prensa que se tomarán medidas para evitar nuevas filtraciones.

“Nosotros rechazamos y condenamos categóricamente que se difundan videos [sic] de una reunión de trabajo de la comisión de apoyo al proceso de vacunación, que preside la Presidencia del Consejo de Ministros”, dijo.

“Por razones de la pandemia, hemos tenido esta reunión de forma virtual. [...] Sí nos parece realmente muy condenable que se grabe esto y se presente un fragmento de un video desinformando a la población”, agregó.

Minutos después, Palacio señaló mediante un comunicado que rechaza y condena la difusión del audio “que ha sido grabado de manera ilegal”. Al igual que Bermúdez, señaló que la reunión fue virtual, pero esa afirmación no es exacta.





Desde Palacio

El registro de visitas a Palacio de Gobierno revela que Sagasti recibió a ocho personas el martes pasado. Una de ellas fue Carlos Neuhaus, secretario técnico del grupo de apoyo para el proceso de vacunación.

Neuhaus confirmó a este Diario su asistencia de manera presencial en la reunión en la que Sagasti fue grabado. “La gran mayoría de participantes estuvo virtual. Yo estuve presente como está descrito [en el registro de visitas]”, dijo.

Neuhaus estuvo en Palacio entre las 4:46 p.m. y las 7:04 p.m., de acuerdo con el registro oficial.

El epidemiólogo César Cárcamo, asesor en la lucha contra el coronavirus, también aparece en el registro de Palacio, pero se excusó de confirmarnos si participó presencialmente en parte de la reunión. Estuvo en Palacio entre las 3:31 p.m. y las 4:58 p.m.

Y la noche del miércoles, la primera ministra precisó a El Comercio: “Efectivamente, unos pocos estuvimos en Palacio durante la reunión, pero la gran mayoría participó de manera virtual por la inmovilización social obligatoria”.

Restricciones

Desde Palacio creen que el jefe de Estado fue grabado por alguien que estuvo en la cita de manera remota. En total -detalló Bermúdez- participaron entre 18 y 20 personas.

Ahora hay desconfianza. En las próximas reuniones del grupo de trabajo solo participarán los delegados titulares del equipo.

“Más que molestia, te digo que decepciona que haya personas que no respeten [...] que difundan grabaciones no autorizadas, más allá del contenido, que no era ninguna novedad”, dijo Bermúdez.

Sobre el contenido del audio, Neuhaus aseguró que “El Foco [medio digital que publicó la grabación] ha interpretado distinto lo que se dijo en una reunión de trabajo. En todo el mundo hay infinidad de problemas [con la adquisición de vacunas contra el COVID-19] y nosotros no vamos a ser ajenos a ellos”.

Fallas en las medidas de seguridad

El protocolo de seguridad señala que las instalaciones de Palacio deben ser sometidas a barridos electrónicos y los visitantes no pueden ingresar con celulares, detalló un policía experto en equipos tácticos de seguridad del Estado y resguardo de dignatarios, que pidió no ser mencionado.

Pero el problema aparece cuando un funcionario de Palacio pide o autoriza que un visitante ingrese con celular, señala la misma fuente. “Por eso vimos a Richard Swing tomándose un selfie en Palacio”, añadió el general (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía.

Otro problema surge cuando un trabajador de Palacio es quien graba al jefe de Estado, como hizo Karem Roca contra Martín Vizcarra. Para evitar estos casos se tienen espacios absolutamente seguros para conversaciones reservadas, indicó el exviceministro del Interior Ricardo Valdez.

“Existen aparatos que interrumpen la frecuencia e impiden grabaciones. [...] Hay que recomendar un mayor control para efectos de seguridad. Hoy graban sus comentarios sobre las vacunas, pero pasado mañana pueden grabarlo hablando de decisiones que necesita tomar y que no tienen que ser comunicadas a través de un medio de comunicación. Es recomendable que se revisen los protocolos y procedimientos para tener comunicaciones seguras”, añadió Valdez.

El policía experto en equipos tácticos de seguridad del Estado precisó que no basta con impedir el ingreso de celulares, pues es posible grabar en audio y video con dispositivos camuflados en lapiceros, corbatas o botones. Detalló que los barridos electrónicos también permiten evitar estos casos.

“Pero en la práctica, estos protocolos a veces se pasan por alto. Los mismos funcionarios no los cumplen y es ahí cuando se vulnera la seguridad de las comunicaciones”, dijo.

Los dispositivos para evitar ‘chuponeos’, detectar equipos camuflados, armas de fuego y realizar barridos electrónicos los tienen la policía, la Marina y empresas privadas, detalló.

En opinión de Pérez Rocha, “está fallando Inteligencia de la Casa Militar”. Precisó que “los ‘chuponeos’ y filtraciones no son nuevos y han ocurrido incluso en gobiernos militares”, pero “sería inconcebible que no se estén realizando barridos electrónicos frecuentes, aunque estaría pasando”.

