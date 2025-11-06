Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Francisco Tudela: “Son argumentos falaces los esgrimidos por la presidenta de México para justificar el asilo a Chávez”
El exministro de Relaciones Exteriores Francisco Tudela consideró que la ruptura de relaciones diplomáticas por parte del Perú “frente a la hostilidad de hace varios años de México es perfectamente razonable”. Agregó que la relación con el país azteca “está envenenada” desde que reconoció “al dictador Pedro Castillo” como gobernante, pese al golpe de Estado que perpetró.

