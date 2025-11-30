“Sin el almirante Giampietri, el rescate de los rehenes hubiera fracasado”

El estrés tremendo al cual estábamos sometidos y especialmente yo, porque [Néstor] Cerpa Cartolini decreta mi muerte el primer día y tengo esa espada de Damocles sobre la cabeza durante los cuatro meses siguientes.

— ¿Cómo pudo vivir así?

Con mucho estrés y recibiendo correspondencia de mi familia, a través de la Cruz Roja y una fotografía en la cual estábamos los cuatro juntos, Lucila y los chicos. Cuando viene el momento de escapar lo único que puse en el bolsillo fue esa fotografía. Esa visión de mi familia a lo largo de los cuatro meses me dio una enorme fuerza.

— Hay quienes creen que usted le debe la vida a Fujimori. ¿Usted qué piensa?

Todos los rehenes le debemos la vida al presidente Fujimori, porque él da la luz verde para planear la operación, participa en el diseño y, lo que es más importante, da la orden para el inicio de la operación. Quisiera saber cuántos presidentes de los que yo he visto a lo largo de mi vida, hubiesen estado en capacidad de dar esa orden. El gobierno se jugaba todo, incluso su final. Si la operación era exitosa, era triunfo; si fracasaba, era una catástrofe que arrastraría al gobierno a la caída. Recuerdo que incluso el presidente Fujimori se fue a Cuba, se entrevista con Fidel Castro y este acepta darle asilo a los terroristas. Les escribe una carta y esta le es entregada a los terroristas. Cerpa Cartolini me llama y me hace leerla.

— ¿Qué decía la carta?

Que los recibiría en Cuba de ser necesario. No les hablaba ni de rendición ni de deponer las armas, porque el prestigio del líder revolucionario Fidel Castro se hubiera visto afectado. Era cuestión de egolatría. Los terroristas estaban muy emocionados; pero pasan tres días y sale el titular de un diario que dice “El túnel sí existe” y los terroristas cambian completamente de actitud, todo colapsa.

— ¿Qué hicieron?

A mí me llevaron a empellones al primer piso, me arrojaron al suelo para que escuche el ruido del túnel. Yo no escuchaba nada. A partir de ese momento pudimos haber sido asesinados. Era una situación muy difícil.

“Al venir la noticia del túnel, se endurece la posición de los terroristas”. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

— El día del rescate usted fue alcanzado por las esquirlas de una granada.

Sesenta esquirlas de granada, según el parte del hospital militar. Conservo 14 que no podían sacarse sin cortar nervios y ganglios. Recibí tres balazos, uno dirigido a la cabeza que no dio en el blanco. Estalló delante de mis ojos y me los llenó de cemento. Un segundo balazo que me rozó el brazo derecho, y un tercer brazo que ya me dio en la pierna cuando ya había llegado al final de la terraza. Era tal el nivel de adrenalina que no sentí que las esquirlas entraban. Tenía un hueco bajo el brazo izquierdo, tenía otro hueco en la pierna izquierda. La granada me produjo un trauma acústico; tenía sangre en los oídos, no escuchaba nada. La verdad es que en ese momento uno no siente miedo. Yo creo que el organismo humano, la mente humana, está preparado para todo. El cautiverio de cuatro meses muestra que uno sobrevive a situaciones extremas. Era como estar en un minicampo de concentración. Leía, leía y eso es tranquilizante. Sin embargo, había horas de gran estrés y ansiedad, y no recuerdo las tardes sobre todo, porque todo parecía como detenido, en suspenso. Había quienes podían echar siesta. Yo nunca.

— ¿Cuán importante fue el almirante Giampietri?

Giampietri fue fundamental. Fue su pertinencia y su entrenamiento lo que logró establecer la comunicación con exterior y, luego, establecer un mecanismo de reglaje de los terroristas. Él comunicaba lo que hacían, dónde estaba a todas horas del día. Esto durante los cuatro meses. Sin Giampietri, el rescate hubiera fracasado porque no hubieran tenido una información real. Lucho fue un gran héroe.

— Le hago estas preguntas porque en la película “Chavín de Huántar: el rescate del siglo” el almirante Giampietri está casi desaparecido; es un personaje menor y Cipriani casi no existe.

El monseñor Cipriani luchó arduamente para que los rehenes y los terroristas salgan todos con vida. Cuando las conversaciones entre el gobierno y los terroristas ya llegaron a un punto muerto, él siguió negociando con Cerpa Cartolini alrededor de la figura del posible asilo en Cuba hasta el final. Lo que pasa es que al venir la noticia del túnel, se endurece la posición de los terroristas.

— ¿Recuerda la explosión?

Sí, pero yo estaba de pie, no me eché. Me puse de pie detrás de una columna que estaba junto al baño. La onda expansiva abre la mitad de esta puerta metálica y yo me quedo paralizado de pie. No siento la onda expansiva. Los que están echados me dicen que fue tremendo. Yo no siento nada. Pero veo esta puerta abierta y veo dos personas sentadas frente a mí. Los miro y les hago un gesto para salir. Salen gateando y yo salgo corriendo detrás de ellos. Debo decir que ese instante antes de correr y no quedarme paralizado, fue el segundo más terrorífico de mi vida. A mí me designaron un terrorista cuyo apodo era ‘Coné’, para matarme. Me acompañaba todos los días, a todas las horas, hacía sus rondas, pero volvía cada 20 minutos, cada 15. Era el encargado de matarme. Yo no sabía, al correr hacia la puerta, si él estaba atrás y me iba a matar. Pero me dije: “Prefiero morir buscando mi libertad que esperando que me metan un tiro en la nuca”. Ese fue el momento más difícil.

— Y mientras corre ¿siente que le van a disparar por atrás?

Me están disparando, lo siento. Una bala estalla frente a mis ojos. La otra me roza el brazo. Y la otra me cae en la pierna. Pero el ser humano sobrevive, está hecho para sobrevivir.

— ¿Cuándo se enteró de que el juez Carlos Giusti había muerto en la operación?

En el jardín los comandos me señalan un lugar donde tengo que ir. Doy tres pasos y me vengo abajo porque, la bala se había llevado el peroné, yo no me había dado cuenta, yo no sentía dolor. Me voy al sitio arrastrándome y allí me entero de que Giusti ha muerto. En el caso del comandante Valer yo estoy llegando a la escalera, cuando escucho: “Le han dado al comandante”. Volteo y lo veo muerto. Yo no sabía que era Valer, no lo conocía. Creo que a mí me salvó mi entrenamiento premilitar, porque yo salí rampando. Me salvó la vida. Si yo hubiera estado en la posición 15 centímetros más arriba, la esquirla de la granada me decapita.

— Cambiando de tema, ¿estamos atravesando uno de los ciclos políticos más volátiles de las últimas décadas?

El continente está muy fracturado desde 1999, cuando Chávez asume la presidencia de Venezuela, empieza a colaborar con Cuba, el precio del petróleo está muy alto, Venezuela todavía tiene grandes recursos y empieza a financiar a la izquierda. Bajo la iniciativa de Chávez se va creando el Unasur con la idea de crear un ejército latinoamericano. Todo el mundo se pliega a estas iniciativas y Venezuela adquiere una gran fuerza diplomática. Hoy el Unasur está abandonado. Pero la realidad es que se fractura el continente alrededor de una entidad que se llama el Foro de Sao Paulo. A medida que los líderes de izquierda, que van siendo financiados primero por Chávez y luego por el gobierno de Lula del Brasil, van ganando elecciones.

“[El triunfo de la derecha en Chile] es un reacomodo ideológico porque ha venido de la mano de otros fenómenos”. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

— Estos partidos tienen una agenda neomarxista o de marxismo leninismo...

Hay distintas etiquetas para este neomarxismo que implica fracturar el Estado nacional, confrontar a las distintas etnias que históricamente han compuesto América Latina y promocionar una confrontación alrededor del tema del medio ambiente, agua sí, oro no. Confrontación alrededor del concepto de los pueblos oprimidos por la colonia, confrontación alrededor del tema del género y de las razas. Por eso se tiene un fenómeno como la Constitución boliviana, que es la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia: ya no hay una nación boliviana, hay varias.

— ¿Estamos frente a un reacomodo con el triunfo de la derecha en Chile?

Es un reacomodo ideológico porque ha venido de la mano de otros fenómenos. Primero el triunfo de Milei, luego Rodrigo Paz gana en Bolivia, que es la cuna del plurinacionalismo y la representación por etnias del Estado nacional. Paz termina con eso y su posición es clarísima respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora vienen las elecciones chilenas donde lo más probable es que Kast gane la elección alrededor del 60% del voto, va a ser una cosa aplastante.

“El problema no es Jerí, sino que el Perú se ha desinstitucionalizado”

— Tenemos asilada en la Embajada de México a Betssy Chávez. ¿Cómo se soluciona el impasse?

Es complicado porque la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 fue impulsada por Colombia, por Venezuela, etc., el año en que Víctor Raúl Haya la Torre salió de la Embajada de Colombia, y la finalidad fue que nunca más se negara un salvoconducto a un asilado político. El impasse es claro. Así la OEA enmiende la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, sus efectos no serían retroactivos. No se debe ingresar por la fuerza a la residencia del embajador de México, pues eso sería una grave violación del derecho internacional. Eventualmente se le tendrá que dar un salvoconducto a Chávez.

Según Tudela, eventualmente se le tendrá que dar el salvoconducto a Chávez. (Foto: Andina)

— ¿Hace bien Jerí al ganar tiempo?

Sí, porque por el apresuramiento en el cual la convención fue aprobada en 1954 no se aclaró la calificación del asilo. Chávez estaba siendo procesada por un tribunal ordinario de forma, por delitos que están contemplados en la legislación peruana, estaba en libertad y eso significa que no era una perseguida política, no estaba en la clandestinidad ni nada por el estilo. Con esta sacada de vuelta tenemos a Nadine en Brasil, a Lilia Paredes en México. Se está demostrando el mal uso de la figura de asilo.

— ¿Cuál es la lectura que tiene del presidente Jerí?

Es un presidente que le ha imprimido a su acción mucho dinamismo, es muy ejecutivo. Es joven y se ha concentrado fundamentalmente en el problema de la seguridad, que es el único problema que puede abordarse.

— ¿Basta su energía? Igual siguen matando gente.

El problema no es Jerí, el problema es que el Perú se ha desinstitucionalizado. Es un país en el cual las instancias del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, todo en su conjunto, ya no tienen una acción de coherencia absoluta en las sentencias, en los nombramientos. En las investigaciones tampoco. Hoy se requiere más que una reorganización, una refundación de las fuerzas de seguridad peruanas. Estamos en una crisis institucional muy grande, porque se ha producido una deriva por pasividad frente a una delincuencia que también está motivada políticamente por una inmigración masiva. Hay siete millones de migrantes venezolanos, de los cuales 1’600.000 están en el Perú. Muchísimos contribuyen al país, pero por desgracia también han venido organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, han venido sicarios. No hubo una reacción saludable y las cosas han empeorado.