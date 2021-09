El asistente de Comunicaciones del Despacho Presidencial, Franco Pomalaya, se disculpó de manera pública con la reportera de RPP, Helen Meniz, a quien agredió el último miércoles durante una actividad del Presidente de la República, Pedro Castillo. Explicó que no fue su intención hacerle daño y que su reacción fue un “acto reflejo” para “proteger” al mandatario.

Franco Pomalaya pide perdón a reportera: “No fue mi intención agredirla”

En diálogo con Canal N, el funcionario detalló que no se percató que el objeto que se colocaba cerca al presidente era un micrófono. Aseguró que creyó que era un “palo” y que, por ello, procedió a retirarlo del rostro de Castillo.

VIDEO RECOMENDADO

Periodista Hellen Meniz denunció la agresión cuando a la salida del presidente de la República, Pedro Castillo, quien visitó el local comunal ‘Año Nuevo’ en Comas.

“Veo que se le pone un palo en la cara del presidente y por reflejo lo que hago es retirar ese palo, en ningún momento mi intensión ha sido agredirla ni la he agredido, luego de quitarle el palo, cuando ella empieza a golpearme, es que me doy cuenta de que era Helen Meniz, pero eso fue mucho después, pero de todas maneras le pido disculpas, no fue mi intención agredirla”, dijo .

“Fue un reflejo por un tema de seguridad, como vi que le metieron un palo, como reflejo le saqué ese palo que estaba en la cara del presidente. Mi labor es asistente de comunicación, ayudando con prensa”, agregó.

Pomalaya señaló que ya se está coordinando en el área de Comunicación del Despacho Presidencial para poner en marcha protocolos de seguridad más estrictos a fin de prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones.

Cabe destacar que este episodio de violencia ha sido rechazado por instituciones como el Instituto de Prensa y Sociedad y el Colegio de Periodistas de Lima. Se trata de la primera respuesta por parte del Ejecutivo sobre este tema.

La denuncia

Según narró la reportera Hellen Meniz, el hecho aconteció la tarde del pasado miércoles 15 de setiembre durante la actividad oficial en la que el jefe de Estado participó en Comas, donde se reunió con organizaciones de ollas comunes.

De acuerdo a la reportera de RPP, cuando buscó recoger las declaraciones de Castillo Terrones junto a los demás medios de comunicación, Franco Pomalaya empezó a empujarla y trató de impedir que siguiera al mandatario.

“Le ha dejado el brazo adolorido porque obviamente ella no dejó que le quiten su herramienta de trabajo”, comentó, por su parte, Laura Amasifuén, productora del mencionado medio.

Hellen Meniz siguió relatando y apuntó que la agresión ocurrió en la presencia del ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, pero no recibió respuesta alguna.

“Hellen alcanzó a reclamarle esta actitud a la ministra de la mujer, Anahí Durand, y a la ministra de Desarrollo e Inclusión social (Dina Boluarte). En el caso de la primera, Hellen cuenta que no obtuvo respuesta. En el caso de la segunda le dijo que el tema Abimael no lo ve él”, apuntó Amasifuén a través de redes sociales.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Bellido escapa de la prensa