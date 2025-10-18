El Gobierno aceptó las renuncias de Fredy Hinojosa y Carmen Giordano, asesores y personas de confianza de Dina Boluarte, expresidente que fue vacada por el Congreso por incapacidad moral permanente el 10 de octubre.
Las dos resoluciones fueron publicadas este sábado 18 de octubre en el boletín de normas legales de El Peruano con las firmas de José Jerí, presidente del Congreso que asumió la jefatura de Estado tras la vacancia de Boluarte.
También las suscribe el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.
En la resolución suprema 252-2025-PCM, se acepta la renuncia formulada por Hinojosa Angulo al cargo de jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial.
Hinojosa está involucrado en una investigación por presuntos actos de corrupción en el caso Qali Warma por el cual tiene vigente un impedimento de salida del país ordenado por el Poder Judicial.
Carmen Giordano, amiga de Dina Boluarte, renunció como asesora del Gabinete de la Secretaría General del Despacho Presidencial.
La ahora exfuncionaria fue testigo de la investigación contra la exjefa de Estado por el caso Rolex realizada en la Fiscalía de la Nación y que luego fue archivada en el Congreso.
