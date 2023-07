“Los muchachos estarán calientes al escuchar, porque los muchachos ahora no están pensando en matrimonio. Lo muchachos ahora están pensando en todo caso, que sus relaciones sexuales culminen en relaciones de hecho, es decir la convivencia que la Constitución ahora garantiza, pues el matrimonio ahora es disfuncional”. Esta es una de las varias frases del congresista de Perú Bicentenario, José María Balcázar Zelada, al tratar de justificar su posición en contra del proyecto de Ley que propone prohibir el matrimonio infantil.

Balcázar Zelada incluso, ha señalado que su punto de vista se respaldaba en estudios científicos sobre “sexología”, pero cuando medios de prensa le han pedido mostrar dichos informes, no lo ha hecho. Entonces, ha recordado su calidad de exmagistrado del Poder Judicial (PJ) para señalar que un Acuerdo Plenario del PJ respalda su postura expresada en que, “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

Lo cierto es que, dicho Acuerdo Plenario N° 01-2012/CJ-116 se centró en determinar si la agresión sexual cometida con violencia o grave amenaza contra un adolescente de 14 a 18 años de edad debía reprimirse conforme al artículo 170 o 173.3 del Código Penal.

El parlamentario, hoy de las filas de Perú Bicentenario, obtuvo su curul al haber postulado por Perú Libre en las Elecciones Generales del 2021. Pero, según el registro de afiliación del Jurado Nacional de Elecciones, anuló su inscripción en junio del 2022.

Fue encargado de la Comisión Especial para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en 2021 y ahora, integra la Comisión de Justicia del Parlamento. Como congresista, contrató como asesor a un exjuez que en su momento lo absolvió de un caso de difamación.

Tal como ha indicado Balcázar Zelada, fue magistrado y su carrera en el Poder Judicial terminó con su no ratificación en el cargo luego de un proceso disciplinario por haber cometido una infracción grave; incluso, el Tribunal Constitucional rechazó darle la razón.

También fue denunciado por la Ocma ante la Fiscalía de la Nación por no haber podido justificar sus ingresos. Y, años atrás fue denunciado penalmente por el Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) que lo acusó de haberse apropiado del dinero de dicha institución y cuyo caso se encontraba pendiente de un pronunciamiento fiscal, según documentos obtenidos por El Comercio.

En 2019, el entonces abogado José Balcázar Zelada fue electo decano del Colegio de Abogados de Lambayeque por un período de dos años. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por cuestionamientos e, incluso, fue denunciado penalmente pues se habría apropiado de dinero de dicha institución.

Según la denuncia, el ahora congresista habría dispuesto que los pagos para la colegiatura de los abogados en dicha sede sean depositados a sus cuentas personales, causando un desbalance en las cuentas del Ical. Por esto, y otros temas se promovió su destitución en el cargo.

Se trataría de 70 expedientes de ingresos de dinero “por derecho de colegiatura” y cada uno corresponde a la suma de S/ 1.510 “dinero que no ha sido ingresado a las cuentas del Banco de Crédito del Perú”, según una resolución de la Segunda Sala Penal De Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Ello, sumado a otros hechos y gastos.

El 21 de abril del 2021, se dispuso formalizar la Investigación Preparatoria por el plazo de 120 días contra Balcázar Zelada por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de “apropiación ilícita” en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque. Se ordenó además la realización de diversas diligencias.

Sin embargo, en enero del 2022 y previo a un recurso de control de plazo presentado por el actual parlamentario, el fiscal penal Carlos Osores Padilla, bajo la figura de “sobreseimiento” solicitó al Poder Judicial archivar el proceso contra Balcázar.

Dicha figura penal -”sobreseimiento”- implicaba en este caso, que el fiscal no encontró elementos para probar el presunto delito imputado a Balcázar, amparándose básicamente en un informe pericial que indicaba no haber perjuicio económico a dicho Colegio de Abogados.

Sin embargo, los denunciantes Yuri Díaz Jaime (ex vice decano del ICAL) y Rosa Elena Pizarro Piscoya (exdirectora de Economía), argumentaron que dicho peritaje, que debía abarcar dos años de gestión, finalmente se realice en cinco días. Mientras que, un peritaje presentado de su parte, había determinado un desbalance millonario.

Por ello, tras una audiencia y a través de la resolución del 28 de setiembre del 2022, la jueza del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, Sara Veronica Vera Zuloeta, rechazó el pedido fiscal para archivar el caso.

La jueza indicó que luego de analizar los documentos y versiones de las partes, estaba en desacuerdo con la posición del fiscal Osores, ya que este habría tomado en cuenta solo una parte de la documentación obtenida en su investigación, y de esta manera el fiscal efectuó un “análisis sesgado”.

"El Ministerio Público solo ha considerado la última cláusula como conclusión del perito contable que emitió la pericia de oficio en donde se precisa que no hay perjuicio al patrimonio del ICAL; debiendo esta ser analizada de manera integral y no sesgada como lo ha efectuado la representación fiscal; aunado a ello y no menos importante es que el Ministerio Público en su requerimiento de sobreseimiento no ha emitido pronunciamiento respecto de la acción civil ex delicto, teniendo en cuenta que el daño resarcible o daño civil es distinto del que pudiera denominarse daño penal".

Sara Vera Zuloeta, Jueza de Investigación Preparatoria de Lambayeque