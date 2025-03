El partido Fuerza Popular acusó a la Fiscalía de la Nación de pretender “anular” a dicha agrupación política de las Elecciones Generales del 2026, que se llevarán a cabo el 12 de abril del próximo año.

A través de un comunicado, expresó su preocupación y rechazo ante la decisión de la fiscalía de iniciar diligencias que, desde su punto de vista, conducen a la “desaparición” de dicho partido.

Asimismo, consideró que es “evidente” el “uso desproporcionado y político” del Ministerio Público, “abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia”.

“Apenas un día después de convocadas las elecciones generales del 2026, se anuncia esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia. No es la primera vez que intentan sacarnos de carrera, pero no deja de ser alarmante que se continúe con este libreto del pasado”, expresó.

“Defenderemos nuestra existencia con firmeza, dentro del marco constitucional, en resguardo de la democracia y del derecho ciudadano a elegir libremente, con la convicción de que las elecciones se deben ganar en la cancha, a través del voto y no utilizando herramientas para manipular la voluntad popular”, sentenció.

Comunicado de Fuerza Popular ante la decisión de la Fiscalía de la Nación de iniciar diligencias que conducen a la desaparición de nuestro partido.

Se pronuncia

Por su parte, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, minimizó la denuncia de la ciudadana y aseveró que la fiscalía abandonó su obligación constitucional de luchar contra el crimen en el país.

“La gente está muriendo y esta señora fiscal de la Nación va a gastar recursos humanos, plata, tiempo en perseguir a un partido por noticias, uno por el Caso Cocteles que mañana tiene una audiencia. Ya se está viendo que el juicio se está cayendo por las barbaridades de otros fiscales. Estos fiscales parecen más un partido político, deberían meterse más a la cancha política. Es una vergüenza que estén persiguiendo partidos y no haciendo su trabajo”, manifestó.

“Es un acto político, es una denuncia que tiene babas. ‘Tú denuncias que yo me encargo de armar su muñeco y creamos su carpeta fiscal’, porque así ha funcionado la fiscalía N veces. No es la primera vez, pero hoy día no se trata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha dado la cara toda la vida en la persecución”, añadió.

En ese sentido, Galarreta acotó que con su actitud, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, “grita a todo pulmón” que se reforme el Ministerio Público en general, la cual consideró necesario.

“Avergüenza que por N vez quieren sacarnos de la carrera política al día siguiente que convocan a elecciones, pero nos indigna más que dediquen plata y recursos a perseguir partidos políticos y no hacer su trabajo, que es denunciar y estar detrás del crimen organizado y todos estos delincuentes y asesinos que vienen matando a la gente”, finalizó.

El caso

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso iniciar las diligencias correspondientes por la denuncia presentada por una ciudadana que pide ilegalizar al partido Fuerza Popular por una supuesta “conducta antidemocrática” entre los años 2011 y 2021.

A través de una disposición, dictaminó que el Área Especializada de la Fiscalía de la Nación en Denuncias contra Magistrados recabe la información pertinente, en atención a la solicitud presentada por Beatriz Adelo Cano Bernales.

Dicha ciudadana justificó su pedido en que Fuerza Popular recibió supuestamente aportes irregulares en la campaña electoral del 2011, conocido como ‘pitufeo’ y que la lideresa de dicho partido, Keiko Fujimori, calificó los resultados de la segunda vuelta de las elecciones del 2021 como “ilegítimos”.

Asimismo, menciona la sentencia sobre los ‘Mamanivideos’, que implica a Kenji Fujimori, donde se determinó que el excongresista “ofreció aprobar obras públicas a cambio de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, buscando un indulto para su padre”.

La finalidad de las diligencias del Ministerio Público es evaluar si corresponde ejercitar o no la facultad prevista en el artículo 14 de la Ley N°28094, Ley de Organizaciones Políticas.