Conforme a los criterios de Saber más

La titular de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria – San Luis, María León Pizarro, dispuso el archivamiento de la investigación contra Ricardo Briceño Villena por el presunto delito de fraude en la administración de persona jurídicas en agravio de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

La fiscal resolvió que no hay pruebas incriminatorias al no acreditarse el delito imputado contra el expresidente de la organización.

El 9 de junio del 2021, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, derivó la investigación contra el expresidente de la Confiep a dicha instancia. Según la tesis de Pérez, Briceño recaudó más de US$ 2 millones de distintas empresas agremiadas para financiar actividades institucionales y el dinero lo desvió para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

El fiscal también señaló que Briceño entregó información falsa sobre los balances y estados financieros de la Confiep ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Por ello, solicitó 22 años y 8 meses de prisión para Briceño Villena.

Sin embargo, la fiscal León Pizarro concluyó que no se comprobó el desvío de fondos y tampoco la adulteración de los balances y estados financieros en agravio del gremio empresarial.

(Captura pantalla)

En diálogo con El Comercio, Jorge Massa, abogado de Ricardo Briceño, esta decisión debilita el caso por lavado de activos que el fiscal Domingo Pérez mantiene contra su patrocinado.

“ El fiscal dice que los fondos ilícitos vienen del fraude en la administración de la persona jurídica. Si no hay fraude de la persona jurídica (en agravio Confiep), no hay fondos ilícitos, entonces no hay delito de lavados de activos. Al juez (Víctor) Zuñiga debería dictar el sobreseimiento”, declaró.

Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep.

Massa señaló que ha presentado al juez Víctor Zúñiga la resolución dictada por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria – San Luis. Añadió que “lo dicho por Pérez no tiene ni pies ni cabeza” y se debe disponer el archivamiento de la investigación por lavado de activos.

“El caso del doctor Pérez me parece muy débil. Sostener que hay lavado de activos por un fraude en la administración que no existe es equivocado”, concluyó Massa.

Por su parte, el fiscal Pérez manifestó su desacuerdo con esta decisión.

“La fiscal ha lanzado afirmaciones temerarias, sin ninguna base. Así que en el momento de la audiencia de control de acusación, la Fiscalía pedirá se remita (el caso) a Control Interno (del Ministerio Público) para que determine si hubo inconducta funcional y analice la responsabilidad funcional de la fiscal (María León)”, sostuvo Pérez según consigna con La República.

Lee aquí toda la resolución fiscal

VIDEO RECOMENDADO

Ministro Chero sobre Alberto Fujimori https://www.tvperu.gob.pe/noticias

TE PUEDE INTERESAR