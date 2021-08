Los congresistas de las bancadas Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular están recolectando firmas para presentar formalmente una moción para interpelar al canciller Héctor Béjar, a quien cuestionan por la posibilidad de que el Perú se retire del Grupo de Lima.

El documento que incluye las firmas de voceros de las tres bancadas de oposición y señala que el Grupo de Lima se creó para defender la democracia y la libertad en toda la región y, así como hizo en Venezuela, apoyar a cualquier país que se “vea amenazado por ideologías totalitarias y antidemocráticas”.

“En ese sentido, no existe razón válida por la cual Perú debiera retirarse del Grupo de Lima y, así, negar los principios y valores democráticos que todos los ministros de Estado han jurado respetar y preservar, no obstante lo cual el canciller no ha desmentido que tenga pensado que nuestro país abandone el Grupo de Lima”, indica el texto que todavía no ha sido presentado formalmente ante la mesa de partes del Poder Legislativo.

El 7 de agosto, a través de Twitter, el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que el Perú dejará de ser parte de este bloque de países que se conformó en el contexto para respaldar a la oposición del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Vladimir Cerrón anunció que Perú dejará el Grupo de Lima.

Esto, luego que el portal Telesur informara que el canciller del Perú, Héctor Béjar, anunció que el Perú se retiraría del denominado Grupo de Lima como parte de la implementación de una “política exterior no injerencista”.

Los congresistas que piden interpelar al canciller que juró al cargo el pasado 29 de julio señalan que el Poder Legislativo tiene una posición “contra el socialismo del siglo XXI y a favor de la defensa de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto a las libertades de todos los ciudadanos.

“Es indispensable respaldar al pueblo de Venezuela en la lucha por recuperar la democracia y acabar con la dictadura chavista que lleva 22 años en el poder”, manifiestan los congresistas en el documento que también considera que Héctor Béjar tiene “una serie de cuestionamientos no menos serios y graves” que requiere explicar ante la representación nacional.

En declaraciones a la prensa, los congresistas de Avanza País Norma Yarrow y Adriana Tudela explicaron la importancia de que el canciller responda ante el Parlamento.

“A nosotros no nos tiembla mano. Sabemos y estamos seguros que todos juntos, los partidos vamos a poder darle tranquilidad a la población [...] La población quiere mensajes firmes y claros y la población necesita tranquilidad de que el Congreso está trabajando para defender la democracia”, dijo Yarrow según RPP.

“Hemos sabido a través de la prensa extranjera que el Perú ha anunciado su retiro del grupo de Lima, que es un grupo que condenaba el régimen de Venezuela, en 2017, cuando Maduro convocó constituyente que se autodecretó funciones legislativas. En la práctica le dio un golpe al Congreso. Vemos esto con preocupación porque el gobierno está planteando también que se convoque una asamblea constituyente”, advirtió, a su turno, Tudela.

