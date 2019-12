La funcionaria del Tribunal Constitucional (TC) Milagros Morales, quien denunció a Eloy Espinosa-Saldaña por supuesto maltrato laboral, negó que su testimonio forme parte de una estrategia para conseguir la salida del magistrado.

“Esto no es un tema político. No pertenezco a ningún partido. Lo que ha habido es un uso indebido del poder. Valgan verdades, no tengo intereses en que [Eloy Espinosa-Saldaña] sea vacado, reconozco que es muy trabajador y es muy buen profesional, pero tiene problemas con sus relaciones humanas”, sostuvo a RPP.

El programa Panorama reveló el último domingo que Espinosa-Saldaña habría referido duros calificativos contra Milagros Morales luego de que esta cometiera un error al no tramitar correctamente el pasaporte diplomático que requería para un viaje que realizó a Qatar en el 2017.

Por este motivo, el magistrado envió un oficio a Manuel Miranda Canales, quien entonces era presidente del Tribunal Constitucional, en el que pedía “la sanción más grave” contra Milagros Morales, “a quien con creces se la ha ganado por su irresponsabilidad, incompetencia y absoluta ausencia de un mínimo de profesionalismo en las tareas que se le confiaron”.

En respuesta, Milagros Morales explicó que se trató de una equivocación subsanable y que fue ella quien se hizo cargo de la situación.

“Reconozco que tuve una omisión subsanable. Fue un error subsanable que no debería traer esas conclusiones. Lo que pasa es que cuando me doy cuenta de lo de la visa, tomo acción y me pongo en contacto con los consulados con los que debo hacerlo y le menciono que se puede solucionar. El doctor tuvo sus dudas y decidió viajar al día siguiente y llegó a Doha (Qatar) a tiempo. La carta [en la que Espinosa-Saldaña pide su despido] tiene 4 páginas y está llena de imprecisiones, se queja de que no envié su tema de exposición de Qatar, pero olvida que el tema sí se envió y que contó con la firma del presidente del Tribunal Constitucional”, agregó.

La trabajadora del TC reveló que pudo mantenerse en el cargo gracias a que tres magistrados del Tribunal tomaron cartas en el asunto. “Si no he sido despedida fue por la intervención de tres miembros del TC: Oscar Urviola, José Luis Sardón y Marianella Ledesma. Ellos alegaron que el tema era desproporcionado, yo tuve que explicar a cada uno lo ocurrido. Ellos me apoyaron”.

“Sabemos que hay varios casos. Tiene problemas [Espinosa-Saldaña] de trato con el personal, tengo conocimiento de que hubo otros casos de expresiones fuertes contra el personal”, puntualizó.

Esta se trata de la segunda denuncia contra el magistrados. La primera fue formulada la secretaria general del TC, Susana Távara, por presunto maltrato psicológico.