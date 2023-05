El Ministerio Público rechazó el cuestionamiento del exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado, y señaló que no afectó sus derechos fundamentales al momento de su detención, el pasado 31 de marzo, por orden de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

La fiscal Galinka Soledad Meza Salas sustentó la posición de su institución en la audiencia de este jueves y dijo que no se ha demostrado la existencia de vulneración de los derechos del exfuncionario de Pedro Castillo.

“El Ministerio Público no ha incurrido en afectación a derechos del ciudadano Alvarado López. En todo caso, conforme a la presentación realizado por el abogado de la defensa, debió de rechazarse in limine por su despacho supremo ante la inexistencia de afectación de alguna actuación del Ministerio Público realizada durante los hechos acaecidos el día 31 de marzo del año en curso, cuando fue intervenido y detenido por efectivos policiales”, subrayó.

La representante del Ministerio Público también indicó que no se ha demostrado –como manifestó la defensa de Geiner Alvarado- que el Equipo Especial de la Policía Nacional haya participado en la intervención del exministro por orden de la fiscalía, pues no existe dicha orden.

Así, la fiscal recordó que el Ministerio Público no ordenó la detención de Alvarado López, por el contrario los efectivos policiales solo cumplieron con sus atribuciones y facultades que les otorga la Constitución Política.

“Se cuestiona la intervención, que responde a un procedimiento personal realizado en virtud a una resolución judicial. Por tanto, es una situación que no dependió del Ministerio Público, no lo ha originado el Ministerio Público, no ha nacido del Ministerio Público, menos ha tomado conocimiento en el momento de la detención del ciudadano”, aseveró.

“No es una conducta susceptible de ser atribuida al Ministerio Público y menos debiera recurrirse en tutela de derechos, que solo está reservada a la actuación del Ministerio Público y de la Policía Nacional cuando por disposición del Ministerio Público realice actos de investigación, que no es el caso”, agregó.

Por su parte, el abogado del exministro, Humberto Abanto, insistió que la detención de Alvarado López fue “ilegal” y refirió en que no pretende el cese de la prisión, sino que se dicten medidas de corrección.

En ese sentido, precisó que dichas medidas deberían ser prospectivas, a fin de garantizar la no repetición y cumplir con las obligaciones del Estado peruano en prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

“En este caso la defensa de Geiner Alvarado recurre a usted como juez de la Constitución en su calidad de juez supremo de investigación preparatoria para pedirle que dicte las medidas correctivas que permitan que estos actos no se repitan jamás ni con Geiner Alvarado ni con nadie en el Perú”, acotó.

Cabe indicar que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, informó que notificará su decisión en el plazo de ley a la casilla electrónica de las partes.