El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, lamentó el fallecimiento del líder fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, este jueves y agradeció haber tenido la “bendición” de haberse reunido varias ocasiones en él y que le haya relatado “anécdotas de cómo se hace política”.

Recordó que su padre, el embajador Harold Forsyth, escribió la biografía de Bedoya Reyes y explicó que por esa razón pudo conocerlo.

“Quiero hacerle llegar mis saludos a la familia. Yo lo he conocido personalmente, mi padre ha escrito biografías con él, entonces he tenido la bendición de haber compartido con él y que me haya contado anécdotas de cómo se hace política”, sostuvo en una entrevista con Canal N desde Iquitos.

En ese sentido, el exalcalde de La Victoria envió sus condolencias a los familiares de Bedoya Reyes y consideró que fue un “político que ha hecho grandes cosas para el Perú”.

“Más allá de cualquier postura, esto no es un tema de partidos, hay que honrar a una persona que realmente ha hecho grandes cosas y deja un legado importante, ¿no? Nosotros tenemos mucho que aprender de él, obviamente, hay que transmitirle el sentido pésame a sus familiares y a sus amigos”, señaló.

“Es una noticia muy lamentable y enluta a todos los peruanos, él ha sido un político que ha hecho grandes cosas para el Perú”, añadió.

