La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó los pedidos para retirar del cargo a su presidente, Gino Ríos, por tener dos sentencias por violencia familiar en su contra que deberían haber impedido su postulación como miembro de esta institución.

Así lo decidió el pleno de esta institución en una votación que terminó con cuatro votos a favor del informe que propuso su permanencia en el cargo y rechazar como infundadas las seis solicitudes de vacancia y solo dos votos en contra.

Votaron a favor de que Ríos Patio se mantenga dentro de la JNJ María Teresa Cabrera, vicepresidenta de la junta y autora de la propuesta, así como Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo. Los dos votos en contra fueron de Francisco Távara y Germán Serkovic.

Víctor García Toma, quien asumió el cargo de abogado de Ríos, confirmó la decisión de la JNJ a su favor en Canal N.

“Se presentaron seis solicitudes de vacancia bajo el infundado argumento que hacía algunos años atrás se había producido una condena por un supuesto acto de violencia familiar contra la excónyuge de Ríos Patio”, recordó.

En respuesta, la congresista no agrupada Flor Pablo, una de las denunciantes, calificó como un “nefasto mensaje de impunidad” la decisión de la junta que contradice el precedente que ellos mismos había establecido en el caso de destitución de Rafael Ruiz.

Es vergonzoso e indignante que la @JNJPeru haya decidido blindar a un sentenciado por violencia familiar y mantenerlo como su presidente.



Gino Ríos no solo tiene dos sentencias firmes por agresión –una por violencia familiar por maltrato psicológico y otra por causal de divorcio… — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) September 9, 2025

“Gino Ríos no solo tiene dos sentencias firmes por agresión –una por violencia familiar por maltrato psicológico y otra por causal de divorcio debido a violencia psicológica–, sino que además ocultó estos antecedentes cuando postuló, mintiéndole a la Comisión Especial", resaltó la parlamentaria.

La JNJ inició formalmente un proceso para valuar la vacancia de Gino Ríos Patio a mediados de agosto en atención a pedidos de diversos congresistas que exigieron se revise la situación de las sentencias por violencia familiar que tenía el presidente de la junta.

El mismo Ríos reconoció que tiene dos condenas que lo involucran, una del 2004 donde se menciona violencia familiar psicológica como parte de un proceso de divorcio que concluyó en el 2011.

“Además de la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal, también fue emitida por el juez de familia de La Molina una sentencia sobre una materia denominada violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico”, informó el titular de la JNJ en respuesta a la difusión de la información.