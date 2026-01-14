La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, descartó en el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” que vayan a perseguir algún tipo de compensación o resarcimiento luego que el Poder Judicial decidiera acatar el fallo del Tribunal Constitucional y archivar los cargos de lavado de activos y otros que motivaban el caso Cócteles.

“Ha sido decisión personal de ella no accionar ni pedir una medida de indemnización, que pudiera haberla hecho porque está legalmente habilitada por el perjuicio que se le causó; sin embargo, ha decidido no demandar en ese extremo”, aseveró este miércoles.

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, bajo la dirección del juez Wilson Verástegui, ordenó el sobreseimiento definitivo de la causa por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Esta medida judicial es consecuencia de la ejecución de un fallo del Tribunal Constitucional que estableció que los hechos imputados carecían de contenido penal bajo el principio de legalidad.

La resolución del magistrado beneficia también al partido político Fuerza Popular y a otros 32 coprocesados vinculados a la organización. El fallo determinó que procesar penalmente la recepción de aportes de las campañas electorales de 2011 y 2016 constituía una aplicación retroactiva prohibida de la ley penal, debido a que dichas conductas no eran consideradas delitos en el momento en que ocurrieron.

Loza manifestó que el proceso penal concluye tras ocho años de actividad procesal al no haberse acreditado la existencia de una estructura criminal.

Para la defensa de la excandidata, “esta resolución emitida por el Poder Judicial es el mayor resarcimiento a la inocencia que siempre hemos reclamado de parte de Keiko Fujimori”. La letrada destacó que la decisión judicial implica el levantamiento de todas las medidas de carácter personal y real impuestas contra su patrocinada durante los años que duró la investigación.

Finalmente, el archivamiento definitivo de los cargos deja fuera de la investigación a la mayoría de los involucrados en este expediente judicial. Giuliana Loza mencionó que el caso fue utilizado con el propósito de excluir a Fujimori Higuchi de las contiendas electorales, calificando las intervenciones fiscales de los últimos años como carentes de objetividad.