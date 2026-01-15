El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, juramentó hoy como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para el periodo 2026 en un evento que oficializó el inicio de funciones del nuevo consejo directivo, que representa a los 25 gobiernos regionales del país

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, con la participación del presidente de la república, José Jerí..

Neyra León asume el liderazgo de la institución en reemplazo del saliente titular de la ANGR, Koki Noriega, quien ofreció un balance de su gestión antes de la juramentación. Durante el acto protocolar, los nuevos miembros del consejo directivo también prestaron juramento para desempeñar sus funciones de acuerdo con la Constitución y los principios de descentralización. Esta nueva directiva es la última en asumir funciones antes del cambio general de autoridades regionales previsto para finales de 2026.

En su discurso, José Jerí destacó la labor de los gobernadores y reafirmó su compromiso institucional con la autonomía regional. “Soy un firme convencido de la descentralización, me he formado en la descentralización”, aseguró. Asimismo, Jerí subrayó que los actuales niveles de coordinación permiten avanzar hacia una nueva escala en el proceso de desarrollo territorial de manera progresiva.

El presidente también enfatizó la necesidad de un trabajo articulado entre el gobierno central y las regiones para dar cumplimiento a los compromisos de inversión. El mandatario aseguró que “el éxito de cada una de las regiones es el éxito del país y nosotros tenemos que llevarlo hacia ese camino”. Jerí manifestó que su gestión no escatimará esfuerzos para redoblar las atenciones a cada jurisdicción según lo planificado.

Otro eje central de la intervención presidencial fue el combate contra la inseguridad ciudadana, una demanda constante de los gobiernos regionales. Jerí sostuvo que el Ejecutivo viene tomando medidas contundentes para recuperar la tranquilidad pública y reducir los índices de criminalidad. “Nuestro enemigo número uno hoy de nuestro país es la delincuencia”.

Finalmente instó a las autoridades a elevar el nivel de coordinación para generar resultados inmediatos en beneficio de la ciudadanía. Por su parte, el nuevo presidente de la ANGR, Luis Neyra, ratificó su disposición para trabajar conjuntamente con el gobierno nacional bajo un enfoque de planificación efectiva.