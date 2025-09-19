Para reforzar la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno del Perú aprobó la compra de 12 aviones subsónicos por la necesidad de contar con medios aéreos que permitan un control efectivo del espacio aéreo.

Así lo anunció el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, durante su presentación en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República.

Además, destacó que esta adquisición complementará la histórica compra de 24 aviones de combate prevista para concretarse en octubre próximo.

“Es el momento de que, como Estado, hagamos un control efectivo de nuestro espacio aéreo. Para ello requerimos capacidades, y ya hemos iniciado el trámite correspondiente para la adquisición de estos 12 aviones subsónicos”, dijo.

En esa línea, recordó que el Perú posee más de 7000 kilómetros de frontera terrestre, cuyo control representa un desafío complejo debido a la naturaleza y al terreno.

CIUDADES SOSTENIBLES

El plan de las ‘Ciudades Sostenibles’ en la zona de frontera, aprobado en julio de este año, busca modernizar la presencia del Estado en áreas críticas como Caballococha, en Loreto; y Purús, en Ucayali, como dos ejes de modelo de ‘ciudades sostenibles’, con infraestructura militar, servicios básicos y oportunidades de desarrollo económico para la población.

Astudillo Chávez remarcó que este proyecto permitirá no solo reforzar la seguridad, sino también evitar que las comunidades fronterizas se vean obligadas a convivir con economías ilegales.

“La primera condición para el desarrollo es la seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo”, apuntó.