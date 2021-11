El Gobierno aseguró que está brindando todas las facilidades para que el Ministerio Público lleve a cabo las diligencias contra el renunciante secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

“Ante las diligencias preliminares del Ministerio Público, y, en el marco del pleno respeto a las funciones de los organismos de administración de justicia, se están brindando todas las facilidades del caso para que los representantes del Ministerio Público puedan desarrollar su labor”, señaló la Presidencia de la República en redes sociales.

Esto, mientras la Segunda Fiscalía Anticorrupción realiza diligencias en el despacho de la secretaría general a cargo, hasta la fecha, de Bruno Pacheco Castillo, quien también se encuentra dentro de la Casa de Pizarro.

La Presidencia aseguró que colaborará con las investigaciones contra Bruno Pacheco.

Según informó el Ministerio Público, las investigaciones preliminares son contra este funcionarios y los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

“La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la coordinación del fiscal superior Omar Tello Rosales, está motivada en la información pública sobre presuntas gestiones irregulares de Pacheco ante la Sunat a favor de empresas privadas”, detallaron en redes sociales.

Esto ocurre luego que, a las 7:55 a.m. y a través de Twitter, Bruno Pacheco confirmara que renunciaba al cargo de secretario general del Despacho Presidencial.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, manifestó.

