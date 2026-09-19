El Poder Ejecutivo oficializó las resoluciones supremas que autorizaron el viaje oficial a Estados Unidos de tres ministros de Estado en el marco de las actividades de Keiko Fujimori. Dos de ellos coinciden en las fechas con el viaje que realizará Keiko Fujimori, mientras que el tercero se dirigirá a Washington antes que termine el mes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, integrará la delegación nacional en Nueva York del 21 al 25 de setiembre. El canciller peruano brindará acompañamiento político a la jefa de Estado en la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

La agenda del titular de Exteriores contempló reuniones bilaterales con sus homólogos diplomáticos de diversos países. Asimismo, el funcionario asistirá a las sesiones ministeriales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, cumplirá misiones oficiales en Nueva York y Washington del 21 al 25 de setiembre. El representante del sector participará en el Foro Económico Mundial y en diálogos empresariales para promover la inversión privada en el Perú.

En tanto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, viajará a Washington del 29 de setiembre al 3 de octubre. La agenda del titular de Vivienda incluye su participación en el Cuarto Foro Regional de Vivienda con fechas posteriores a la gira de la presidenta.

La presencia de los altos funcionarios en el extranjero buscará consolidar alianzas estratégicas y atraer inversiones para el país. Las normas legales fijaron la cobertura de pasajes aéreos y viáticos para las delegaciones respectivas.

Luis Galarreta asume el despacho de Keiko Fujimori por su viaje a Estados Unidos

El primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, asumirá la conducción del despacho de la Presidencia de la República del 21 al 25 de setiembre. La encargatura temporal de la jefatura del Estado cubrirá los días de ausencia constitucional de la mandataria.

En simultáneo, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quedará a cargo del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros del 21 al 25 de setiembre. La designación interina del Gabinete asegurará la continuidad administrativa del Poder Ejecutivo en el país.