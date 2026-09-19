El ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, será parte de la comitiva de Keiko Fujimori a Estados Unidos. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, será parte de la comitiva de Keiko Fujimori a Estados Unidos. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo oficializó las resoluciones supremas que autorizaron el viaje oficial a Estados Unidos de tres ministros de Estado en el marco de las actividades de Keiko Fujimori. Dos de ellos coinciden en las fechas con el viaje que realizará Keiko Fujimori, mientras que el tercero se dirigirá a Washington antes que termine el mes.

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