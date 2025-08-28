El Gobierno formalizó la creación de un grupo de trabajo temporal que, en un plazo de 60 días, deberá elaborar bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa una propuesta de “Ley de Soberanía Nacional”, tal y como anunció Dina Boluarte este miércoles.

Esto se da a través de la resolución ministerial 01047-2025-DE publicada hoy jueves en el boletín de normas legales de El Peruano firmada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, actualmente encargado del despacho de Defensa en ausencia de Walter Astudillo.

El texto crea un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objetivo de “formular una propuesta de proyecto de Ley de Soberanía Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa”.

Estará integrado por representantes de los sectores Defensa (como su presidente), la PCM, Cancillería, Interior, Justicia y Derechos Humanos, así como por miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea.

Todos sus miembros ejercerán su cargo ad honorem y deberán “analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional” y formular una propuesta de proyecto de ley en defensa de la soberanía nacional.

El grupo tiene un plazo de 10 días para instalarse y, en total, de 60 días hábiles para entregar su propuesta de ley e informe final al titular del Ministerio de Defensa.

Dina Boluarte, un día antes, anunció que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley sobre defensa de soberanía nacional para, según señaló, no permitir que “organismos internacionales o intereses ajenos interfieran en decisiones soberanas”.

“Quiero anunciar que mi Gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional. El propósito de esta norma es otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución”, detalló en una ceremonia en Palacio de Gobierno acompañada por Eduardo Arana y Juan José Santiváñez, nuevo ministro de Justicia implicado recientemente en una nueva investigación en el Ministerio Público.