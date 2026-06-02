Resumen

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(Composición El Comercio)
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Por Redacción EC

El gobierno de José María Balcázar dio por terminadas las funciones de los embajadores del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Diez Canseco; España, Luis Iberico; Costa Rica, Carlos Hakansson Nieto; Francia, Stephen Yuri Haas Del Carpio; e India, Javier Paulinich Velarde.

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