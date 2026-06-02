El gobierno de José María Balcázar dio por terminadas las funciones de los embajadores del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Diez Canseco; España, Luis Iberico; Costa Rica, Carlos Hakansson Nieto; Francia, Stephen Yuri Haas Del Carpio; e India, Javier Paulinich Velarde.

Según sendas resoluciones supremas firmadas por el mandatario y el canciller Carlos Pareja y publicadas el lunes 1 de junio a días para la segunda vuelta, se le da las “gracias por los importantes servicios prestados a la Nación”.

Además, se precisa que la fecha de término de sus funciones será fijada mediante resolución ministerial.

En RPP, el canciller Carlos Pareja indicó que en el caso de los embajadores políticos, sus funciones concluyen el 30 de julio, al término de la actual gestión. Y señaló que el próximo gobierno tiene la libertad de nombrar a otros representantes.

“Ellos ya saben que deben regresar antes del 30 de julio, que ya culmina los 5 años de este régimen”, aseveró.

Añadió que el proceso de términos de funciones se inicia con la resolución que acaba de ser publicada, pero ellos no regresan ahora, sino durante el mes de julio.

En Canal N, Pareja dijo que se trata de un proceso normal y se les da tiempo para que puedan organizar su salida.

De acuerdo con una de las resoluciones, en el caso de Iberico también se dan por terminadas sus funciones como embajador ante el Principado de Andorra y como representante Permanente del Perú ante la Organización Mundial de Turismo (ONU Turismo).

Mientras que en el caso de Paulinich Velarde también se da término a sus funciones como embajador ante Bangladesh, Maldivas, Nepal y Sri Lanka.