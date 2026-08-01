El Poder Ejecutivo oficializó la designación del general de brigada del Ejército en retiro, Hugo Antonio Cornejo Valdivia, como el nuevo Director de Inteligencia Nacional de la DINI, como una de las primeras acciones del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Suprema Nº 245-2026-PCM, publicada hoy en el boletín de Normas Legales, donde hoy también se dispuso la conclusión de las funciones de Yonny Narciso Ramírez Aguilar en dicho cargo, quien permanecía en la institución desde marzo de este año.

El documento oficial lleva las rúbricas de Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, agradeciendo al funcionario saliente por los servicios prestados al país.

La DINI vuelve a tener a Hugo Cornejo como Director Nacional de Inteligencia.

Este relevo en la jefatura de inteligencia ocurre apenas cuatro días después de la asunción de mando de la actual mandataria el pasado 28 de julio. El cambio es parte de una reestructuración en el entorno presidencial que incluyó el nombramiento de una nueva Secretaria General del Despacho Presidencial, Marisa Carla Palomino Bonilla.

La DINI es el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), responsable de procesar información estratégica para la toma de decisiones del Estado. Sus funciones principales incluyen la producción de inteligencia que garantice la seguridad nacional y la ejecución de medidas de contrainteligencia orientadas a proteger las capacidades estratégicas y prevenir amenazas externas o internas.

Antecedentes y trayectoria de Hugo Antonio Cornejo Valdivia

El general en retiro Hugo Antonio Cornejo Valdivia es egresado de la Escuela Militar de Chorrillos en la promoción de 1981 y pertenece al arma de infantería. En su trayectoria destaca la obtención de distinciones internacionales como la Legión al Mérito de los Estados Unidos en 2013 y la Gran Cruz de la Cruz Peruana al Mérito Militar en 2018.

Es recordado por su rol como edecán de Alberto Fujimori en el año 2000, y recientemente ya había sido nombrado como Director Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Francisco Sagasti en enero del 2021, antes que asumiera el cargo de jefe de Estado Pedro Castillo.