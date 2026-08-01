La DINI vuelve a tener a Hugo Cornejo como Director Nacional de Inteligencia. (Foto: Andina)
La DINI vuelve a tener a Hugo Cornejo como Director Nacional de Inteligencia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo oficializó la designación del general de brigada del Ejército en retiro, Hugo Antonio Cornejo Valdivia, como el nuevo Director de Inteligencia Nacional de la DINI, como una de las primeras acciones del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

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