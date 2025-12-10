El Poder Ejecutivo designó a Cinthia Vanessa Ramírez Santillana en el cargo de jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) luego de la renuncia en noviembre de Adriana Rodríguez Jadrosich.

La designación se formalizó el 10 de diciembre mediante la Resolución Suprema Nº 020-2025-MC, la cual fue publicada en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Esta resolución pone fin al encargo efectuado a Carmen Dora Garrido Díaz al frente de la jefatura institucional del IRTP.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La resolución suprema que oficializa la designación de Ramírez Santillana lleva las firmas del presidente José Jerí Oré y del ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño. Además de nombrar a la nueva funcionaria, la norma agradece a Carmen Dora Garrido Díaz por los servicios prestados mientras ocupó el puesto de manera temporal. Garrido Díaz es directora de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de Cultura.

Gobierno designa a nueva jefa del IRTP.

El nombramiento ocurre poco más de dos semanas después de que se formalizara la salida de la anterior titular. En el mes de noviembre, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia presentada por la señora Adriana Janette Rodríguez Jadrosich al cargo de jefa institucional del IRTP.

La dimisión de Rodríguez Jadrosich fue aceptada específicamente el 24 de noviembre de 2025 a través de la Resolución Suprema N° 018-2025-MC del Ministerio de Cultura.

Cinthia Ramírez Santillana, hija de la excongresista Robertina Santillana de Alianza Para el Progreso (APP) ocupó el cargo de presidenta de la Confederación Nacional de Radio y Televisión desde febrero hasta noviembre del 2025.

El presidente de la República, José Jerí, había adelantado la designación de la nueva jefa del IRTP en la entrevista que brindó a “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” de El Comercio.

“La propuesta es una que tiene experiencia en el sector de medios de comunicación. Ella está vinculada a temas de medios. Cuando he estado como presidente del Congreso, entramos a un acercamiento con diferentes medios regionales y ella, como líder, permitió acercarnos a regiones. Al margen de su cercanía política, para mí es importante que las personas puedan aportar. Sean de un partido o de otro, mientras tenga credenciales y rinda resultados, estará”, señaló este lunes cuando se le consultó sobre la cercanía de Ramírez con APP y sobre su experiencia previa.

Jerí rechazó que se trate de una cuota partidaria de APP. “No es el caso. Lo cierto es que para nosotros como Estado es fundamental tener el canal al servicio del Estado y no del Gobierno”.