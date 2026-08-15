El Gobierno de Keiko Fujimori nombra a nuevos viceministros este 15 de agosto. (Foto: Presidencia)
El Gobierno de Keiko Fujimori nombra a nuevos viceministros este 15 de agosto. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este sábado 15 de agosto la designación de cuatro nuevos viceministros en diversos sectores del Poder Ejecutivo. Los nombramientos de Elizabeth Zea Marquina, Willian Fernando León Morales, Carlos Alberto Lezameta Escribens y Diana Sayuri Bayona Matsuda fueron publicados en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano en las carteras de Cultura, Ambiente, Vivienda y Comercio Exterior.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.