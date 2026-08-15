El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este sábado 15 de agosto la designación de cuatro nuevos viceministros en diversos sectores del Poder Ejecutivo. Los nombramientos de Elizabeth Zea Marquina, Willian Fernando León Morales, Carlos Alberto Lezameta Escribens y Diana Sayuri Bayona Matsuda fueron publicados en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano en las carteras de Cultura, Ambiente, Vivienda y Comercio Exterior.

En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se nombró a Carlos Alberto Lezameta Escribens como viceministro de Construcción y Saneamiento mediante la Resolución Suprema N° 015-2026-VIVIENDA. Por su parte, el sector Ambiente integró a Willian Fernando León Morales como viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, según la Resolución Suprema N° 014-2026-MINAM.

Estas designaciones se producen tras la aceptación de las renuncias formuladas por los funcionarios que ocupaban dichos cargos hasta la víspera en diversas oficinas estatales. El proceso de selección y nombramiento se realizó conforme a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley N° 27594, que regula la participación del Ejecutivo en la designación de funcionarios públicos. Asimismo, las resoluciones cuentan con el refrendo de los ministros de cada sector involucrado según las normas vigentes.

El ingreso de Lezameta Escribens al Ministerio de Vivienda se oficializó luego de aceptarse la dimisión de Luis Hernán Contreras Bonilla. La resolución correspondiente fue firmada por Keiko Fujimori y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Respecto al Ministerio del Ambiente, la llegada de León Morales se concreta tras la salida de Carmen Inés Vegas Guerrero. El dispositivo legal que formaliza este cambio fue refrendado por la jefa de Estado y el titular del sector, Vladimiro Huaroc.

En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Diana Sayuri Bayona Matsuda asumió la dirección del viceministerio homónimo. Bayona reemplaza en las funciones a César Augusto Llona Silva, cuya renuncia fue aceptada mediante la Resolución Suprema N° 005-2026-MINCETUR.

Elizabeth Zea en el Viceministerio de Interculturalidad

El Ministerio de Cultura oficializó el nombramiento de Elizabeth Zea Marquina como la nueva viceministra de Interculturalidad. Su designación fue establecida a través de la Resolución Suprema N° 013-2026-MC, documento que lleva la rúbrica de la presidenta Fujimori y del ministro de Cultura, Alberto Ismael Beingolea Delgado.

La funcionaria asume el despacho viceministerial en reemplazo de Percy Yhair Barranzuela Bombilla, quien se desempeñaba en el cargo desde el año 2025. El Ejecutivo aceptó su renuncia dándole las gracias por los servicios prestados antes de formalizar la vacante que ahora ocupa Zea Marquina.