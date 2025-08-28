El Gobierno de Dina Boluarte designó a Adriana Rodríguez Jadrosich como nueva jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), cargo que se encontraba vacante desde junio de este año cuando renunció Ninoska Chandía.

Antes de asumir la jefatura del IRTP, fue directora general de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Fue designada en abril del 2024 por el entonces ministro del Interior Walter Ortiz. Y siguió en el cargo durante la gestión de Juan José Santiváñez, que asumió la función el 16 de mayo de ese año.

La resolución que acepta la renuncia de la ahora máxima funcionaria de los medios de Estado está fechada el 27 de agosto.

La resolución suprema 017-2025-MC publicada en el boletín de normas legales este 28 de agosto formaliza este nombramiento y concluye la encargatura del puesto a Rossella Leiblinger Carrasco, actual directora de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.

El IRTP cuenta con una nueva jefa institucional, Adriana Rodríguez Jadrosich.

Según su hoja de vida, previamente también fue jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio del Ambiente, y la dirección de comunicaciones de este mismo sector.

Adriana Rodríguez fue jefa de Comunicación e Imagen del MIninter.

Asimismo, fue jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional del Reniec, entre otros cargos públicos.

El IRTP previamente tuvo como jefa a Ninoska Chandía, quien renunció a fines de junio de este año, fecha en la cual se encargó su puesto a Rossella Leiblinger.