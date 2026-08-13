El Ejecutivo oficializó este la designación de Lizbeth Maceda Maldonado en el cargo de asesora de gabinete de la Secretaría General en el Despacho Presidencial de Keiko Fujimori.

El nombramiento se produce mediante la Resolución N° 000068-2026-DP/SGDP, firmada por la secretaria general de la institución, Marissa Carla Palomino Bonilla.

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La norma legal, publicada en el boletín de normas legales de El Peruano este 13 de agosto, establece que el puesto de asesor se encontraba vacante y era necesario designar a un servidor para ejercer las funciones inherentes a dicha oficina. La designación se realiza bajo el régimen de la Ley N° 30057, conocida como la Ley del Servicio Civil.

Lizbeth Maceda asume asesoría en el gabinete del Despacho Presidencial de Keiko Fujimori.

La resolución cuenta con los vistos previos de la Subsecretaría General, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica, y se concreta solo días después de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República.

Para este nombramiento se consideró la Ley N° 31419, la cual establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso a cargos de funcionarios de libre designación. Asimismo, se aplicó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial aprobado en el año 2024.

El nombramiento refuerza el equipo de apoyo directo de la Secretaría General, oficina que coordina la asistencia técnica y administrativa de la presidencia. La profesional asumirá sus funciones de confianza de manera inmediata.

Lizbeth Maceda Maldonado en campañas y el Congreso

Lizbeth Maceda Maldonado se desempeñó recientemente como jefa de prensa de la campaña de Fuerza Popular durante las elecciones generales de 2026. Previamente, en el año 2021, cumplió la misma función para la candidatura presidencial de George Forsyth.

En su experiencia dentro del Poder Legislativo, fue asesora del congresista Edwin Vergara entre los años 2016 y 2018. Su paso por el sector público incluye además labores técnicas en el área de Comunicación Parlamentaria del Congreso de la República.