Lizbeth Maceda, de traje gris detrás de Keiko Fujimori, participó en la campaña de Fuerza Popular en el 2026. (Foto: EFE)
Lizbeth Maceda, de traje gris detrás de Keiko Fujimori, participó en la campaña de Fuerza Popular en el 2026. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El Ejecutivo oficializó este la designación de Lizbeth Maceda Maldonado en el cargo de asesora de gabinete de la Secretaría General en el Despacho Presidencial de Keiko Fujimori.

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