El Gobierno a través de la Cancillería designó a los nuevos embajadores ante el Principado de Andorra, la Soberana Orden de Malta, la República de Macedonia del Norte y la República de Moldavia. Las resoluciones supremas que formalizan estos nombramientos fueron publicadas este miércoles 31 de diciembre en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En el primer dispositivo, se nombró a Luis Iberico Núñez, actual embajador del Perú en España, para que ejerza simultáneamente funciones como embajador ante el Principado de Andorra. El diplomático continuará con su residencia oficial en la ciudad de Madrid para cumplir con esta nueva responsabilidad.

Asimismo, el Poder Ejecutivo designó a Jorge Fernando Ponce San Román como embajador ante la Soberana y Militar Orden de Malta. Ponce San Román desempeña actualmente el cargo de embajador peruano ante la Santa Sede, lugar donde mantendrá su residencia para esta nueva acreditación simultánea.

Por su parte, la embajadora en Rumania, Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, asumirá la representación del Perú ante la República de Macedonia del Norte. Según la norma publicada, la diplomática ejercerá este cargo de manera concurrente con su misión en la ciudad de Bucarest.

De igual modo, un cuarto dispositivo designa a la embajadora Olivares Portocarrero de Garro para desempeñarse también como embajadora ante la República de Moldavia.

En paralelo, la Cancillería dio por terminadas las funciones de César Augusto De las Casas Díaz como embajador extraordinario y plenipotenciario en Türkiye. De igual modo, se dispuso su cese como representante ante Georgia, la República Islámica de Irán y la República de Azerbaiyán, cargos que ejercía desde Ankara.

Estas designaciones llevan la rúbrica del presidente de la República, José Jerí, y son refrendadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.