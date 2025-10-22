El Ejecutivo designó a Stephany Vega, una de las principales allegadas a José Jerí según fuentes de El Comercio, como nueva asesora de la Alta Dirección del despacho del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

La resolución ministerial 282-2025-PCM, que lleva la firma del primer ministro, formaliza la designación de Stephany Alexandra Vega Morón, luego que determinar que estaba vacante el cargo de asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Tal y como informó El Comercio, se trata de una de las pocas personas de máxima confianza de José Jerí, nuevo jefe de Estado.

Stephany Vega es la nueva asesora de Alta Dirección del despacho de Ernesto Álvarez.

Vega Morón es una abogada que acompañó al nuevo presidente en su despacho parlamentario y en la Comisión de Presupuesto del Congreso que presidió.

Los otros nombres de personas allegadas a Jerí incluyen a la dirigencia de Somos Perú a cargo de Patricia Li y otros asesores de su círculo más cercano.