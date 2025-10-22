El presidente José Jerí asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte. (Foto: Presidencia)
Redacción EC

El Ejecutivo designó a Stephany Vega, una de las principales allegadas a según fuentes de El Comercio, como nueva asesora de la Alta Dirección del despacho del presidente del Consejo de Ministros, .

La resolución ministerial 282-2025-PCM, que lleva la firma del primer ministro, formaliza la designación de Stephany Alexandra Vega Morón, luego que determinar que estaba vacante el cargo de asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Tal y como informó El Comercio, se trata de , nuevo jefe de Estado.

Stephany Vega es la nueva asesora de Alta Dirección del despacho de Ernesto Álvarez.
Vega Morón es una abogada que acompañó al nuevo presidente en su despacho parlamentario y en la Comisión de Presupuesto del Congreso que presidió.

Los otros nombres de personas allegadas a Jerí incluyen a la dirigencia de Somos Perú a cargo de Patricia Li y otros asesores de su círculo más cercano.

Mensaje a la nación de José Jerí.

