El Gobierno de Keiko Fujimori designó a Teodoro Alonso Crisólogo Grández como jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial.

La Resolución N° 000090-2026-DP/SGDP, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano, establece que la incorporación del nuevo funcionario se realiza bajo el régimen laboral de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

También indica que se necesita cubrir el puesto que se encontraba vacante para ejercer las funciones inherentes al Gabinete de Asesores.

La resolución cuenta con los sustentos e informes emitidos por la Secretaría General, la Gerencia General, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial. El documento fue firmado por el Secretario General encargado del Despacho Presidencial, José Armando Calderón Valenzuela.

Designación de Teodoro Crisólogo como jefe de asesores de Keiko Fujimori.

La designación se enmarca en las disposiciones de la Ley N° 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos, y de la Ley N° 31419 sobre idoneidad en el acceso a la función pública.

La resolución dispone que la Oficina de Recursos Humanos efectúe la notificación correspondiente al señor Teodoro Alonso Crisólogo Grández para los fines de su incorporación.

Teodoro Alonso Crisólogo Grández registra trayectoria en el sector público e investigación económica, habiendo laborado en la Dirección de Proyecciones y Escenarios Macroeconómicos del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2017.