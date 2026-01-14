Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Escucha la noticia

00:0000:00
Un excluido del Reinfo es nombrado director de Formalización Minera del Minem: ¿por qué el cargo es clave?
Resumen de la noticia por IA
Un excluido del Reinfo es nombrado director de Formalización Minera del Minem: ¿por qué el cargo es clave?

Un excluido del Reinfo es nombrado director de Formalización Minera del Minem: ¿por qué el cargo es clave?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El gobierno del presidente José Jerí designó a Wilfredo Pedro Portilla Barrera como nuevo director de Formalización Minera, un cargo clave al interior del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, el flamante funcionario —ahora a cargo de la formalización del sector— fue uno de los más de 50.000 depurados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por no haber cumplido con los requisitos mínimos.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC