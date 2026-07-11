Jorge Marticorena y Flavio Cruz firman nombramientos pese a pedido de Fuerza Popular. (Foto: Presidencia)
Jorge Marticorena y Flavio Cruz firman nombramientos pese a pedido de Fuerza Popular. (Foto: Presidencia)
/ BRAIAN REYNA GUERRERO
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó hoy, 11 de julio, el nombramiento de cuatro funcionarios en los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y Educación, pese al pedido de Fuerza Popular para suspender designaciones durante la transferencia a menos de tres semanas del cambio de mando presidencial.

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