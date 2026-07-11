El Gobierno oficializó hoy, 11 de julio, el nombramiento de cuatro funcionarios en los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y Educación, pese al pedido de Fuerza Popular para suspender designaciones durante la transferencia a menos de tres semanas del cambio de mando presidencial.

Mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo designó en la cartera de Trabajo a Braulio Grajeda Bellido como jefe de Seguridad y Defensa Nacional y a Juan Carlos Delgado Echevarría como asesor de despacho ministerial.

Nombramientos de vinculados a Perú Libre firmados por ministro Flavio Cruz.

En la cartera de Educación, se nombró a Ebert Ordinola Ramírez como jefe del Gabinete de Asesores y a Raúl Miranda Sousa como secretario general de dicha institución.

Cabe recordar que estos nombramientos ocurren luego de la designación del congresista de Perú Libre Flavio Cruz en Trabajo y Jorge Marticorena de Alianza Para el Progreso (APP) en Educación.

Nombramientos en sector Educación con Jorge Marticorena como ministro y congresista de APP.

Esto ocurre dos días después de que Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Fuerza Popular, solicitara al premier Luis Arroyo detener nuevos nombramientos para facilitar la total transparencia del proceso, lo que no impidió que el Gobierno procediera con estas designaciones de puestos de confianza.

El premier Luis Arroyo había garantizado previamente un traspaso de mando responsable. A esto se suma que Vinelli precisó en su oficio que solo deberían permitirse contrataciones que respondan a obligaciones legales estrictas, mandatos judiciales o emergencias públicas debidamente sustentadas bajo criterios técnicos correspondientes.

Antecedentes de Braulio Grajeda y Juan Carlos Delgado

El abogado Braulio Grajeda Bellido, afiliado del partido Perú Libre, registra antecedentes como viceministro de Gobernanza Territorial en 2021 y excandidato al Senado de su agrupación política. Grajeda permanece bajo investigación fiscal por presunto lavado de activos debido a una cuenta mancomunada utilizada para recaudar fondos destinados al pago de la reparación civil del sentenciado Vladimir Cerrón.

Por su parte, Juan Carlos Delgado Echevarría estuvo implicado en el escándalo de “pitufeo” en el Ministerio de Salud durante la gestión del exministro Jorge López. Fue señalado como uno de los principales instigadores de depósitos irregulares en favor de la pareja del entonces ministro, situación que motivó su dimisión en ese sector antes de laborar como asesor en el Ministerio del Interior.