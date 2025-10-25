El Ejecutivo otorgó el reconocimiento “Medalla al Defensor de la Democracia” a más de 800 personas, incluyendo a policías, miembros de las Fuerzas Armadas y a representantes de los comités de autodefensa reconocidos por las fuerzas del orden.

La resolución suprema 255-2025-PCM es firmada por el presidente José Jerí y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

El listado incluye a 823 personas, en el que se incluyen 37 miembros de la Policía Nacional del Perú, 204 del Ejército, 252 de la Marina, 170 de la Fuerza Aérea del Perú y 160 integrantes de comités de autodefensa propuestos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

José Jerí suscribe resolución suprema para otorgar reconocimiento a más de 800 militares y policías. (Foto: Presidencia)

La resolución recuerda que este reconocimiento es para policías, militares y otros miembros de comités de autodefensa que fallecieron, quedaron heridos o discapacitaos por la lucha contra el terrorismo, y que tuvieron una participación destacada en la lucha contrasubversiva.

“Responde a su valiosa participación en la captura de altos mandos terroristas y en los actos de enfrentamientos contrasubversivos que permitieron la preservación, fortalecimiento y la restitución del sistema democrático a nivel regional o nacional, demostrando valor y sacrificio superiores al cumplimiento del deber que implicaron riesgos para sus vidas”, precisa el Ejecutivo.