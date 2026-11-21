El Poder Ejecutivo oficializó este 21 de noviembre el Decreto Legislativo N° 1746, norma que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado para crear el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte). Esto luego que la medida fuera aprobada en el Consejo de Ministros.

El Gabinete aprobó la instauración de este registro el 19 de noviembre. El texto fue promulgado el 20 de noviembre y señala que tiene como propósito de reforzar la respuesta del Estado frente a la criminalidad de extrema violencia.

La creación del registro de organizaciones criminales con prácticas terroristas.

La nueva legislación establece que la implementación y administración del Renocte estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), bajo un esquema informativo de carácter secreto.

Entre los detalles de su operación, el Sedena evaluará el cumplimiento de tres criterios para plantear su inclusión en el nuevo registro: estructura delictiva organizada y jerarquizada, la planificación, ejecución o promoción de atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra, y la búsqueda de un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.

#PCMInforma | ¡Duro golpe a las organizaciones criminales! El Gobierno creó el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), que permitirá identificar y registrar a las organizaciones criminales que utilizan explosivos y armas de fuego para sembrar terror y obtener beneficios económicos. El registro concentrará información sobre estas organizaciones, sus integrantes y colaboradores. Esto permitirá activar alertas migratorias preventivas y facilitar el congelamiento inmediato de sus fondos y activos, a través de la UIF-Perú, para golpear también las redes financieras que sostienen sus actividades ilícitas. De esta manera, el Estado fortalece sus herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales, afectar sus recursos económicos y recuperar la seguridad y tranquilidad de todos los peruanos. Lee el DL aquí: https://t.co/orYfvc7Oah — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 21, 2026

Asimismo, el decreto incorpora el artículo 317-C al Código Penal para sancionar la instrumentalización del terror con penas de entre 15 y 35 años de prisión, además de facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera a disponer el congelamiento inmediato de fondos de las organizaciones registradas.

El documento está firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y por los ministros de Defensa, Interior y Justicia, Rafael Belaúnde, César Astudillo y Ernesto Álvarez respectivamente.

Ejecutivo destaca creación de registro

Durante la presentación de la norma, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, detalló que los órganos de inteligencia del Estado elevarán las evidencias a la Sedena para proponer la inscripción de las bandas, correspondiendo al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) su debate y aprobación. El titular del sector explicó que la medida abarcará a toda la cadena delictiva, por lo que se registrará en la lista a quienes financien, alquilen armamento, preparen explosivos, laven dinero o presten sus cuentas bancarias para estas operaciones.

El ministro Álvarez sostuvo que este decreto forma parte de un paquete de cuatro normas aprobadas en la sesión ministerial para intensificar la lucha contra el crimen organizado. En esa línea, el funcionario informó que el Ejecutivo dispuso también el traslado de la facultad de construcción de infraestructura penitenciaria al sector Defensa y el fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para optimizar el control de los internos.