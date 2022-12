El Gobierno Regional de Lambayeque inició gestiones administrativas para la recuperación del pago realizado a Universidad de Lambayeque S.A.C., de propiedad del viceministro de Transportes Virgilio Acuña, luego de que la entidad anulara el contrato de servicios por S/500 mil, que había suscrito con esta compañía en setiembre pasado, debido al impedimento que tiene la empresa para contratar con el Estado, según la norma vigente.

“[…] El contrato […] ha sido suscrito por la entidad con la Universidad de Lambayeque, que es representada por Virgilio Acuña Peralta, el mismo que es hermano de los congresistas María y Héctor Acuña Peralta. Hecho que ha sido corroborado por la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)”, se lee en la Resolución Ejecutiva Regional N° 000594-2022-GR.LAMB/GR.

Mediante este documento, del 29 de noviembre, se anuló la contratación con la empresa del actual viceministro, en base a la Ley de Contrataciones del Estado que establece los impedimentos para ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas, el cual alcanza a altos funcionarios, entre ellos a los legisladores, y a sus parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos, hermanos y nietos) o afinidad”, hasta 12 meses después de que dejen el cargo público.

El 31 de agosto último, Universidad de Lambayeque S.A.C. obtuvo la buena pro de la contratación directa para brindar el servicio de alquiler de ambientes para el personal administrativo, docentes y estudiantes, así como el almacenamiento de bienes, de los colegios N° 11014 y N° 10836 donde se estaban realizando remodelaciones o construcciones.

Resolución del Gobierno Regional de Lambayeque que la cual se procedió a la anulación del contrato de servicios con la compañía de Virgilio Acuña.

Instalaciones inseguras

Cabe anotar que hace cuatro años, en diciembre del 2018, la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) denegó la licencia institucional a la Universidad de Lambayeque, después de verificar que esta no cumplía con las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria.

En su informe, la Sunedu reportó: “en cuanto a infraestructura, se corroboró que la universidad no contaba con instalaciones seguras. Las rutas de evacuación e implementos de seguridad no estaban actualizados y no había evidencia de un adecuado mantenimiento”.

De esa forma, esa empresa del excongresista quedó “impedida de convocar procesos de admisión o admitir estudiantes bajo cualquier modalidad”.

El contrato anulado había sido suscrito con el propio Acuña, en su calidad de gerente general, el 1 de setiembre pasado, en el último día de la gestión del gobernador provisional Luis Díaz Bravo.

Con “licencia” en el MTC

Consultados por este Diario, en el gobierno regional de Lambayeque indicaron que se había abonado el 50% del monto contratado, es decir S/250 mil. En la resolución de anulación se establece iniciar las “acciones de recuperación del dinero pagado” y remitir la documentación a la Procuraduría Pública Regional.

En tanto, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señalaron que el viceministro Virgilio Acuña solicitó licencia “por motivos personales”, desde el martes 27, durante unos días.

Acuña, designado en ese puesto el 24 de noviembre por el anterior gobierno, había presentado su “renuncia irrevocable” el 7 de diciembre, luego del fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo. Su carta la difundió por redes sociales.

Sin embargo, contactado por El Comercio para un informe publicado el domingo último, el viceministro de Transportes confirmó que se mantenía en el cargo y que su permanencia dependía de la actual ministra Paola Lazarte y de la presidenta Dina Boluarte. Sostuvo que su carta de renuncia fue un gesto de rechazo a la decisión de Castillo, ahora con prisión preventiva en Barbadillo.

Se debe precisar que el referido contrato se adjudicó cuando Virgilio Acuña aún no había sido nombrado en el Viceministerio de Transportes y fue anulado después de que asumiera ese puesto.

Este Diario trató de recoger la versión del viceministro Acuña, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta a los mensajes enviados vía telefónica.