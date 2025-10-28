Raúl Noblecilla, uno de los abogados de Betssy Chávez en el juicio por el golpe de Estado de Pedro Castillo, fue expulsado por los jueces a cargo del proceso y suspendido del ejercicio de su profesión por sus constantes actos obstruccionistas.

Esto, luego de haber sido objeto de un llamado de atención este lunes 27 de octubre, en el que le aclararon que sería el último de este tipo, antes de aplicar sanciones en su contra por sus constantes incidentes con los jueces de la sala especial.

#AHORA Sala Penal Especial expulsa a Raúl Noblecilla del juicio por el golpe y lo suspende por 2 meses como abogado, por sus constantes faltas de respeto y por la presentación de un certificado médico incongruente. Betssy Chávez seguirá con sus otros dos abogados @Politica_ECpe pic.twitter.com/Ahsca7MQOU — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) October 28, 2025

Los magistrados se pronunciaron luego de advertir que los documentos que Noblecilla presentó el 22 de este mes para pedir suspender una audiencia acreditando problemas de salud de Betssy Chávez, no pudieron ser verificados y que incluso el personal de la clínica descartó haber atendido a la exministra, poniendo en tela de juicio la veracidad de la receta médica.

A esto se le sumó luego las “reiteradas trasgresiones a sus deberes profesionales” en alusión a los constantes incidentes y llamados de atención de los cuales fue objeto Noblecilla a lo largo del juicio.

Por esto, dispusieron trasladar estos hechos a la fiscalía de Santa Anita, además de imponer a Raúl Noblecilla una suspensión en el ejercicio de su profesión por dos meses por “quebrantamiento de deberes de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Finalmente, resolvieron expulsar al abogado por seis sesiones empezando por la de hoy, 28 de octubre, y las sucesivas.

Cuando se le otorgó la palabra para oponerse, Raúl Noblecilla aprovechó la mayoría del tiempo para cuestionar el juicio, salir en defensa de Pedro Castillo y reiterar sus insultos hacia los jueces a quienes criticó por la conducción del juicio y por ser magistrados provisionales.

💥🇵🇪Me expulsan de una sala de jueces provisionales sometida a la dictadura, pero aquí nadie se rinde. La democracia volverá, y los asesinos, corruptos y traidores pagarán.

Viva el pueblo ! Viva el Peru ! pic.twitter.com/0VWQscZ2Nl — Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) October 28, 2025

Sobre el reciente cuestionamiento a los documentos médicos de Betssy Chávez, se limitó a decir que haya querido engañar a nadie y aseguro que, el hecho real, es que la exfuncionaria del gobierno de Castillo sí estaba enferma.

“Yo me voy y voy a regresar cuando estemos en democracia y no voy a tener rencor (...) Ha sido un desgaste para mí haber estado en este juicio porque no ha sabido siquiera tener la altura, aún como provisional”, reclamó Noblecilla antes de retirarse de la sala luego que los jueces declararan infundado su recurso de reposición.

Sin la presencia de Raúl Noblecilla, la defensa de Betssy Chávez queda en manos del exministro de Pedro Castillo Luis Barranzuela y el exprocurador César Romero.