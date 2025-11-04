La ahora asilada exministra Betssy Chávez -para quien la fiscalía pide 25 años de prisión por su papel en el golpe de Estado y cuyo juicio ya ingresó a la etapa final- afirmó en marzo del 2023 que no le temía a la cárcel.

Incluso, señaló que si querían hacerla “presidenciable ya saben a donde mandarme”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En aquel momento, Chávez brindó una entrevista al dominical Punto final. Cuando se le preguntó por una eventual prisión preventiva en su contra, la exministra respondió:

“Yo a la prisión no le tengo miedo. Nelson Mandela estuvo en prisión, (José) Mujica estuvo en prisión, (Gustavo) Petro estuvo en prisión. Si quieren hacerme presidenciable ya saben a donde mandarme”.

Es más, en un momento intentó hacer un paralelo entre los delitos que le imputa la fiscalía y Jesús, quien, según dijo fue sentenciado y crucificado por delitos políticos al atribuirle rebelión y conspiración.

Chávez cumplió prisión preventiva desde junio del 2023 hasta inicios de setiembre de este año cuando fue excarcelada por orden del Tribunal Constitucional.

El 13 de setiembre, hace menos de dos meses, el Poder Judicial ordenó 10 meses de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez, al encontrar sustento en los argumentos fiscales sobre el peligro de fuga.

VIDEO RECOMENDADO