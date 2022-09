El candidato a la Alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, se pronunció sobre la denuncia de su hijo en su contra por presunta violencia sexual y afirmó que se trata de un “montaje”.

En declaraciones a Willax TV, señaló que presentará documentos con los que buscará demostrar que no tiene ninguna denuncia en su contra.

“Todo esto es un montaje asqueroso. Voy a entregar documentalmente ante notario a pantalla en la cual aparece que yo denuncio a cuatro personas y no tengo ninguna denuncia”, expresó.

“Hace dos semanas han intentado hacer creer a la población que yo tenía una empleada a la que rompí la cabeza y quedó demostrado que era mentira”, añadió.

Finalmente, Gonzalo Alegría también manifestó en que es un “hombre honesto” y “decente”, y atribuyó la denuncia a su propuesta electoral sobre los peajes.

“Ahora violo a mi hijo, ¿mañana qué? ¿Mato a alguien? Me parece vergonzoso que la prensa peruana se preste a estas asquerosidades”, subrayó.

“Todo por el tema de los peajes, todo porque me opongo a que nos cobren 7 mil millones de más en el Metropolitano. Yo soy un hombre honesto, decente, que no me voy a vender a las empresas aunque me ataque una prensa mermelera diciendo que soy un violador”, sentenció.

Como se recuerda, el postulante al sillón municipal de Lima fue denunciado por su hijo por presunta violencia psicológica y sexual ante la comisaría de Orrantia, en San Isidro, según informó Nativa en un reportaje.