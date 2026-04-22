Diversos gremios empresariales y organizaciones vinculadas a la defensa nacional invocaron al presidente José María Balcázar a honrar los compromisos asumidos por el Perú con Estados Unidos, tras la controversia generada por la paralización de la compra de material de defensa aérea. En un comunicado conjunto, también exhortaron al Congreso a actuar con responsabilidad frente a la situación.

En el pronunciamiento, los gremios firmantes manifestaron su preocupación por las recientes decisiones del Ejecutivo en torno al proceso de adquisición de aeronaves a la empresa Lockheed Martin. Señalaron que la incertidumbre generada afecta la credibilidad del país y pone en riesgo una relación estratégica con Estados Unidos, socio político y comercial con más de 200 años de vínculos históricos con el Perú.

El documento recuerda que la renovación del material de defensa aérea es una necesidad urgente, debido a la antigüedad de los equipos actuales y la limitada operatividad de las unidades disponibles. Asimismo, advierte que la paralización del proceso de compra compromete la capacidad de defensa nacional en un contexto que exige decisiones oportunas y coherentes.

Los gremios también cuestionaron las contradicciones entre el Ejecutivo y los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores respecto a la existencia de un contrato ya suscrito. Según indicaron, esta situación genera desconcierto y debilita la institucionalidad, además de exponer al país a eventuales consecuencias legales y económicas.

Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a la unidad en torno a los intereses del país y recordaron que episodios de indefensión en la historia peruana han tenido graves consecuencias. En ese sentido, insistieron en la necesidad de respetar los compromisos internacionales y actuar con responsabilidad política para garantizar la seguridad nacional.