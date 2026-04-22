Resumen

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Gremios invocan a Balcázar a honrar compromisos con EE.UU. y exhortan al Congreso a “estar a la altura”. (Foto: Andina)
Gremios invocan a Balcázar a honrar compromisos con EE.UU. y exhortan al Congreso a “estar a la altura”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Diversos gremios empresariales y organizaciones vinculadas a la defensa nacional invocaron al presidente José María Balcázar a honrar los compromisos asumidos por el Perú con Estados Unidos, tras la controversia generada por la paralización de la compra de material de defensa aérea. En un comunicado conjunto, también exhortaron al Congreso a actuar con responsabilidad frente a la situación.

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