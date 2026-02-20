Gremios empresariales piden a José María Balcázar: “No es conveniente un cambio total de gabinete”

Los gremios empresariales representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa en el Perú se pronunciaron para solicitar el presidente José María Balcázar no realizar un cambio radical en la composición de su nuevo Gabinete ministerial, sobre todo en los sectores de Economía y Finanzas, Producción, Comercio, entre otros.

“El país necesita hoy serenidad, reglas claras y continuidad en las políticas públicas. En ese sentido, consideramos que no es conveniente un cambio total de gabinete, ya que diversos ministerios como Economía, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Relaciones Exteriores, Agricultura y otros sectores estratégicos , vienen ejecutando procesos técnicos y programas en marcha que no deben interrumpirse ni reiniciarse desde cero", expresaron.

Asimismo, saludaron que el compromiso del presidente, manifestado en su primer discurso, de garantizar la continuidad de la política macroeconómica.

Ministra de Economía, Denisse Miralles, junto con el presidente José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú) / Julio Pinan

“Valoramos su compromiso de garantizar una transición democrática ordenada y pacífica, así como su afirmación de que la línea macroeconómica del Perú se mantendrá. La estabilidad institucional y económica es indispensable para preservar la confianza de los agentes económicos, proteger la inversión y asegurar el bienestar de las familias peruanas”, manifestaron los gremios.

Pronunciamiento

También hicieron un llamado al Ejecutivo a mantener una gestión basada en criterios técnicos, responsabilidad fiscal y respeto irrestricto al Estado de derecho.

“Desde el sector empresarial y emprendedor reiteramos nuestro compromiso de seguir invirtiendo, innovando y generando empleo formal en todo el país. Para ello, el Perú requiere estabilidad, previsibilidad y una conducción responsable en esta nueva etapa “ , expresaron.

Presidente José María Balcázar junto el titular del BCR, Julio Velarde. (Foto: Presidencia Perú)

Como se recuerda, el mandatario José María Balcázar sostuvo una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, este último jueves. De acuerdo con Presidencia, en la reunión se discutió priorizar la agenda de desarrollo del país. Además, Palacio indicó que el encuentro se concretó como parte de las acciones del gobierno para preservar la estabilidad y las reglas económicas.