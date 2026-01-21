Tres de los principales gremios empresariales del país demandaron transparencia al presidente José Jerí tras la difusión de reportajes sobre sus reuniones no registradas con el empresario Zhihua Yang. La SNI, ADEX y la SNCI publicaron pronunciamientos oficiales este 20 de enero en los que enfatizan la necesidad de brindar explicaciones claras para salvaguardar la institucionalidad democrática

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) manifestó su desacuerdo con las propuestas que plantean de forma precipitada la censura o renuncia del presidente José Jerí. El gremio argumentó que el Perú requiere estabilidad para garantizar un proceso electoral limpio y transparente, en el cual se elegirá al nuevo mandatario y a los representantes del Congreso que regirán el país desde el 28 de julio.

SNI en contra de la salida de José Jerí del cargo.

No obstante, la SNI subrayó la necesidad de realizar una investigación exhaustiva que permita conocer la verdadera naturaleza de las reuniones celebradas entre el mandatario y el empresario de origen chino, Zhihua Yang. Asimismo, la institución precisó que, de demostrarse actos de corrupción, los responsables deberán ser sancionados con todo el rigor de la ley.

La Asociación de Exportadores (ADEX) sostuvo que la rendición de cuentas en la función pública es una obligación legal y ética, por lo que el presidente debe brindar aclaraciones con objetividad sobre sus actividades fuera de la agenda oficial. El gremio enfatizó que es fundamental preservar la continuidad institucional a pocos meses de las elecciones generales.

ADEX exige transparencia de autoridades tras reportajes sobre José Jerí y Zhihua Yang.

Finalmente, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) instó de manera firme al jefe de Estado a cumplir con su obligación de rendir cuentas ante el Congreso y colaborar con la Fiscalía de la Nación. El gremio advirtió que la falta de explicaciones oportunas reduce la confianza ciudadana, debilita la gobernabilidad y afecta el clima de inversión en el país.

Los pronunciamientos surgen tras revelarse que el mandatario sostuvo reuniones no registradas con Yang el 26 de diciembre en un chifa de San Borja y el 6 de enero en un local del Cercado de Lima. Actualmente, el presidente enfrenta una investigación preliminar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, mientras ha solicitado ser citado por la Comisión de Fiscalización este 21 de enero.