Gremios mineros y autoridades participan en la quinta reunión de la mesa técnica sobre formalización minera, que se lleva a cabo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En la cita participan el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; representantes de diversos gremios mineros; y autoridades.
Cabe indicar que la quinta reunión de la Mesa Técnica sobre Formalización Minera es liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.
Días atrás la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) decidió retirarse de la mesa técnica que sostenía con el Ejecutivo, en protesta por la vigencia del Decreto Supremo 009-2025-EM, norma que consideran inviable para más de 50 mil mineros en proceso de formalización.
La organización, a través de su presidente, Máximo Franco Bequer, advirtió que, si el Gobierno no deroga dicho decreto, podrían iniciar una huelga minera nacional indefinida.
El decreto en cuestión establece un plazo de 90 días, hasta el 17 de agosto, para que los mineros artesanales gestionen su autorización para el uso de explosivos.
“No hay suficientes polvorines autorizados por Sucamec para almacenar los explosivos. Es un imposible jurídico”, declaró el presidente de Confemin a Canal N.
El gremio también advirtió que si no se modifica el decreto antes del próximo domingo 17 de agosto, más de 20 mil mineros podrían quedar fuera del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
