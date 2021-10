Guido Bellido resaltó que su sucesor en la PCM debió ser un militante del partido de Perú Libre “para mantener lo que se ha planteado”. Agregó que la congresista oficialista Betssy Chávez, quien juró como ministra de Trabajo, “debe rendir cuenta” solamente ante el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Lo que corresponde, si bien es cierto mi persona ha salido, pero era importante que un militante de Perú Libre asuma la presidencia del Consejo de Ministros. Para nosotros sería importante que participe una persona (que comparte el ideario) porque hay que mantener lo que se ha planteado. La señora Mirtha, la actual presidenta del Consejo de Ministros, qué programa llevará, veremos si del Frente Amplio o de Perú Libre”, expresó en entrevista con RPP.

VIDEO RECOMENDADO

Montoya sobre el nuevo Gabinete: “Si continúan con el esquema de la Asamblea Constituyente la situación no va a mejorar”

En relación a la investidura que deberá otorgar el Pleno del Congreso al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez, Bellido Ugarte, quien pertenece a la bancada de Perú Libre como representante de Cusco, adelantó que su voto de confianza será luego de analizar “las intenciones que tiene”.

“En primer lugar, el presidente ha tomado la decisión de conformar un gabinete de acuerdo a las intenciones y necesidad que tiene. Es importante, hay que ver qué van a plantear y en ese proceso vamos a a estar tomando postura. La decisión no se toma por persona sino por qué acciones va tomando de cómo va y para dónde va”, manifestó.

El mandatario Pedro Castillo anunció la salida de Guido Bellido tras aceptar su renuncia, es así que eligió a la excongresista Mirtha Vásquez como flamante jefa del Consejo de Ministros. Además, cambió a los titulares de otras seis carteras ministeriales.

Los ministerios que no fueron ratificados son Educación, Cultura, Interior, Energía y Minas, Producción y Trabajo, este último fue reemplazado por Betssy Chávez, congresista oficialista cuyas opiniones no son del agrado del resto de su bancada, según quedó en evidencia unas conversaciones mediante WhatsApp.

“Tenemos una militante Betssy Chávez que tiene una postura marcada respecto a los lineamientos que tiene el partido. Cuando uno toma una postura, si no hay unidad en lo que se plantea, uno va tomando poco a poco una distancia y es normal y natural. Se van ubicando en el lugar que corresponde. No es una propuesta del partido ni de nadie (su designación como ministra), es una decisión personal. Ella no tiene a nadie que rendir cuenta de sus actos, sino solo al presidente”, aseguró Bellido.

Tras su designación, Mirtha Vásquez agradeció al jefe de Estado por la confianza depositada en ella y afirmó que trabajará desde la Presidencia del Consejo de Ministros “por las reformas que necesita el Perú”.

“Agradezco la confianza del presidente Pedro Castillo para trabajar por el Gobierno del pueblo y las reformas que necesita el país desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Por este país de mujeres y hombres que luchan por vivir en dignidad, sin discriminación y que promueven los reales cambios”, expresó a través de Twitter.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Mirtha Esther Vásquez Chuquilin como nueva titular de la Presidencia de Consejo de Ministros tras aceptar en la tarde la renuncia de Guido Bellido. (Fuente: TV Perú)

TE PUEDE INTERESAR