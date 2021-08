El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que su intención es que no existan conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo porque “el Perú y su Gente están primero”.

En el cierre de su discurso ante el pleno del Congreso para exponer la política general del Gobierno, el jefe del Gabinete Ministerial reiteró que buscará “tender puentes con el Parlamento” y ratificó su respeto a “la estricta separación de poderes”.

“No más conflictos, el Perú y su gente están primero. En ese sentido, este gobierno busca entender las dificultades y tender puentes con el Parlamento para unificar los grandes objetivos nacionales que al país le esperan y presentar nuestra voluntad de trabajo conjunto para sacar adelante al Perú desde el diálogo, el respeto democrático y la priorización de las necesidades abrumadoras de la población”, sostuvo.

“La pugna que no construye, es un despropósito en el que no podemos caer [...] Somos respetuosos de la estricta separación de poderes, y en ese marco, lo que corresponde al Ejecutivo es gobernar. Es así que nosotros gobernaremos para todos y todas” señaló.

En esa línea, aseguró que si bien al Gobierno le “falta mucho por hacer aún y mejorar nuestras propuestas” y se refirió a las personas que “sufren la exclusión, el clasismo o la discriminación”.

“Creemos y sabemos también que falta mucho por hacer aún y mejorar nuestras propuestas para los hermanos y hermanas afroperuanos, de la comunidad tusán y nikei, para los descendientes migrantes, y todos aquellos y aquellas que sufren la exclusión, el clasismo o la discriminación por diferentes expresiones”, manifestó.

Bellido Ugarte indicó que el Gobierno buscará enfocarse “en quienes han sufrido el azote de la precarización de un modelo que ha ensanchado las brechas y una crisis que ha profundizado los abismos de desigualdad”

“No somos un país pobre, pero somos un país extremadamente desigual”, refirió.

Finalmente, el primer ministro hizo referencia al relato de César Vallejo ‘Paco Yunque’ y consideró que el país no deber ser un lugar en donde “el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las desigualdades”.

“Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada. Un país en el que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean toleradas jamás, por nada ni nadie”, expresó al término de su discurso.

