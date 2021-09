Pese a sus reiteradas publicaciones en redes sociales de frases misóginas y machistas y a su reciente agresión verbal contra la legisladora Patricia Chirinos, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, recibió esta mañana un reconocimiento -según las mujeres asistentes- por su labor a favor de la mujer. La ceremonia, en la propia sede de la PCM, en Palacio de Gobierno, se realizó sin la presencia de la prensa.

En el registro de visitas de la PCM figura que un grupo de 16 mujeres representantes de diversas instituciones y un equipo de TV Perú han ingresado a la Sala Pérez de Cuéllar para una condecoración al primer ministro Guido Bellido. @Politica_ECpe pic.twitter.com/JRN3uGVNBT — 📰 Jonathan Castro (@jsudaka) September 10, 2021

VIDEO RECOMENDADO

César Tito Rojas, miembro del Movadef, ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, buscando reunirse con el primer ministro Guido Bellido. Existen registros de sus visitas a terroristas recluidos en el penal de Yanamayo, entre el 2000 y el 2004. Además, en el 2010, Tito participó de la elección del primer Comité Ejecutivo Nacional del Movadef.

La exgobernadora de Carabayllo, Carmela Chumbiray Perry, declaró, a su salida de la sede de la PCM, que fue ella quien convocó a diferentes colectivos de mujeres para realizar un homenaje a Bellido. Explicó que, desde que lo conocen, el primer ministro siempre ha tenido un trato respetuoso.

Titular de la PCM, @GuidoPuka, se reunió con parte del Foro de Mujeres del Mercosur, quienes mencionaron su compromiso para trabajar para todas y todos los peruanos sin ningún tipo de discriminación. pic.twitter.com/Nne83Gu7OZ — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 10, 2021

#AHORA| Condecoran al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. “Nosotros estamos dando el respaldo al Gobierno y al premier por el respeto que él siempre ha tenido por las mujeres", Carmela Chumbiray, ex gobernadora del distrito de Carabayllo. ►https://t.co/cqkC2uLCIX pic.twitter.com/pToSO7WxDR — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) September 10, 2021

“Yo he sido gobernadora. He visto a mujeres y hombres víctimas. Yo creo en los derechos del ser humano. Nosotros hemos convocado este evento. Yo he sido gobernadora de Carabayllo. Yo misma he convocado a las mujeres. Hemos tenido muchos tratos con él y siempre ha sido respetuoso. El reconociendo es por el respeto que siempre nos ha demostrado y por el compromiso que él tiene con nosotras”, manifestó a Canal N.

Antes de ingresar, en declaraciones a los periodistas, Roger Chipana, uno de los participantes en la condecoración, indicó que esta condecoración se da luego de las diferentes reuniones que sostuvo Bellido Ugarte con comunidades de mujeres. Detalló que el homenaje está a cargo del Foro de Mujeres del Mercosur.

La transparencia en la agenda del presidente del Consejo de Ministros: pic.twitter.com/gWDYh4DPnk — 📰 Jonathan Castro (@jsudaka) September 10, 2021

“Efectivamente hoy se va a a realizar un reconocimiento al premier Guido Bellido por la labor que está haciendo en favor de las mujeres y poblaciones vulnerables. El sábado, él tuvo una reunión con alcaldesas de nuestro país, donde ha hecho un compromiso de apoyarlas en la gestión de sus proyectos y al mismo tiempo luchar contra la corrupción ha tenido una reunión con comunidades del Callao, con dirigentas de asentamientos humanos, hay un compromiso. Hoy se le va a entregar un reconocimiento por parte del Foro de Mujeres del Mercosur”, comentó a a la prensa.

Este evento se produce días después de que Bellido Ugarte fue denunciado por Patricia Chirinos. Según narró la legisladora el ahora primer ministro le dijo “solo falta que violen”. El incidente ocurrió antes de que el denunciado asumiera el cargo de primer ministro.

Guido Bellido recibió homenaje por su labor “a favor de la mujer peruana”

“Yo no he proferido esas palabras, es más, no dialogó conmigo, sino que ella pedía una oficina que era de su padre. Yo estaba al costadito con mi máquina. Además, si eso fuera tan cierto una persona en ese mismo instante sale y da a conocer, no se lo guarda para la interpelación en el Congreso. Yo no sé qué ha podido escuchar la congresista”, expresó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Congresista de Perú Libre justifica visita de César Tito Rojas a la PCM: “Si comenzamos a excluirnos volveremos a los resentimientos”