Conforme a los criterios de Saber más

En medio de nuevas discrepancias con integrantes de su Gabinete Ministerial y un clima de confrontación con el Congreso, Guido Bellido renunció el miércoles a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

A 69 días de haber iniciado su gestión, Bellido presentó su carta de renuncia a pedido del presidente Pedro Castillo, según reconoció el miércoles en su última conferencia de prensa en la sede de la PCM.

“Es el pedido del presidente y se cumple. No sé cuáles son los motivos”, dijo desde una sala del mismo recinto donde solía dar sus conferencias acompañado por dos o tres ministros. Esta vez estuvo solo.

“A todos los militantes de Perú Libre: esto es solo el inicio, el norte está en lo que dice nuestro ideario. [...] Los cargos son pasajeros. [...] Creo haberlo desarrollado con decoro y de acuerdo a las promesas de campaña”, dijo.

Horas antes, el congresista de Perú Libre canceló un viaje a Tacna programado para esta semana y una reunión con los representantes del consorcio Camisea para discutir la renegociación del contrato de concesión de gas natural.

El martes, Bellido estuvo coordinando directamente con el mandatario. Según contó, “el 30% del día martes” la pasó viendo asuntos de gobierno con Castillo.

Pero, tras renunciar al cargo, pidió al Congreso el cese de su licencia sin goce de haber. Se prevé que este jueves retome sus funciones como legislador. “Volveremos a la escena donde pertenecemos”, señaló vía Twitter.

Bellido integra el Parlamento como representante de la región Cusco, pero desde el 29 de julio el hemiciclo pasó a segundo plano, pues juró como primer ministro ante la sorpresa de su propio entorno.

En julio, Bellido ya enfrentaba una investigación por el presunto delito de apología del terrorismo. A esta se sumaron otra por lavado de activos por el Caso Los Dinámicos del Centro y una tercera investigación por presunto terrorismo.

El miércoles también se conoció que el Poder Judicial dictó en su contra una orden de alejamiento de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien lo denunció por agresión verbal. Asimismo, deberá llevar terapia psicológica.

Discurso

En su último día en la PCM, Bellido mantuvo un discurso con carga ideológica y no hizo ninguna autocrítica de su cuestionada gestión.

Solo aseguró que su “apasionamiento” lo llevó a realizar comentarios que –insistió– fueron malinterpretados por la prensa.

“He cuestionado al vicecanciller, he planteado la renegociación de Camisea pensando en el país [...] Siempre las cosas no salen como uno quiere. Eso es natural. [...] En dos meses no se puede terminar una acción, pero todos saben que hemos venido trabajando de cerca [con la población]”, aseveró el legislador oficialista.

En su período en la PCM, Bellido entró en contradicciones con el presidente y algunos de sus ministros, y le sugirió a su bancada parlamentaria que exija la salida del canciller Óscar Maúrtua, quien fue ratificado el miércoles por Castillo.

Antes de retirarse, Bellido habló de la existencia de “poderes fácticos” que supuestamente tienen injerencia en el sistema de justicia.

Por último, pidió que el Ejecutivo continúe con la renegociación del gas de Camisea y aseguró que su sucesor –horas después se supo que se trata de Mirtha Vásquez– “debe ponerse en coherente sintonía con la población, no con los poderes fácticos”.

Reacciones

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que Bellido marcó un antes y un después en la PCM. “Político consecuente con sus ideas, con las promesas de campaña”, tuiteó.

Pero desde la oposición en el Parlamento saludaron su renuncia al Gabinete.

El vocero de la bancada de Avanza País, José Williams, señaló: “El presidente ha tomado una importante decisión, útil para la gobernabilidad, aleja la incertidumbre”.

Patricia Chirinos añadió: “Guido Bellido representa la peor etapa de la PCM. Su misoginia y vínculo con el terrorismo no pasarán al olvido”.

Momentos claves

El 11 de agosto, la fiscalía de Huánuco abrió investigación preliminar a Bellido por el presunto delito de terrorismo.

El 27 de agosto, el Congreso otorgó la confianza al Gabinete que lideró Bellido pese a cuestionamientos.

El 31 de agosto, Patricia Chirinos denunció a Bellido por agresión verbal. De acuerdo con la legisladora, la agresión ocurrió antes de que este asumiera como primer ministro.

El 26 de setiembre, Bellido amenazó con nacionalizar el gas de Camisea si no se renegociaba el contrato a favor del Estado.

VIDEO RECOMENDADO:

Socio de financiera vinculada a Cerrón se reúne con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido