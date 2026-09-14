La Defensoría del Pueblo, que dirige Josué Gutiérrez, ha requerido al Poder Judicial (PJ) que emita un informe donde explique las razones de la presunta demora en resolver el recurso de nulidad que presentó el excongresista de Perú Libre (PL), Guillermo Bermejo, contra su condena por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

Como se recuerda, Bermejo Rojas se encuentra recluido en el Penal de Ancón I, cumpliendo la condena de 15 años que le fue impuesta en octubre del 2025.

La sentencia fue recurrida por el exparlamentario ante la Sala Suprema Penal Transitoria en enero del 2026. Y, desde entonces, el caso ha seguido su trámite, notificando a las partes.

En junio pasado, el Ministerio Público emitió el Dictamen N° 155-2026- opinando que se declare “no haber nulidad en la sentencia de fecha 24.10.2025” impuesta al excongresista. Es decir, que se confirme la condena.

Bermejo Rojas, a través de diversos oficios, había venido insistiendo en que su caso sea reasuelto a la brevedad, bajo el principio de celeridad procesal. Su más reciente pedido fue del 14 de agosto del 2026 donde además solicitó una entrevista con los magistrados del tribunal.

GUILLERMO BERMEJO

El 1 de setiembre, el tribunal supremo programó la audiencia de vista oral del recurso presentado por el sentenciado para el próximo 2 de octubre.

Sin embargo, el 8 de setiembre, la Defensoría del Pueblo -a través del Programa para las personas Privadas de su Libertad- a cargo de Juan José Velásquez Huerta, hizo llegar un oficio a la Corte Suprema solicitando información sobre la demora del caso de Bermejo Rojas.

GUILLERMO BERMEJO FUE CLASIFICADO AL PENAL DE ANCÓN I

A través del Oficio N. 334-2026-DP/ASCAN-PPPL- cargo de ingreso 24017-2026, generado por Mesa de Partes Electrónica de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia - solicita que “se remita informe documentado sobre acciones realizadas en la atención al Recurso de Nulidad N. 67-2026” del exparlamentario.

El informe, se pidió desde la Defensoría del Pueblo, debe contener el registro documentado de las acciones realizadas por la Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema en el recurso presentado por Bermejo, así como los detalles que habrían generado la demora en la resolución del pedido presentado por el sentenciado.

“Que el interno Guillermo Bermejo Rojas presentó su recurso de nulidad el 29 de enero de 2026 y aún no ha sido resuelto; por lo que, precisa la siguiente información: 1. Registro de gestiones: documentación que acredite las diligencias realizadas por su despacho a fin de atender el recurso de nulidad interpuesto por el interno. 2.En caso no haya sido proveído aún, se informe el plazo inmediato en el cual se procederá a su atención. 3. De corresponder, se detallen las razones que habrían generado la demora en proveer dicho caso, puesto que ha pasado un periodo prudente sin respuesta alguna.” Defensoría del Pueblo