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Resumen

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La Defensoría del Pueblo, que dirige Josué Gutiérrez, ha requerido al Poder Judicial (PJ) que emita un informe donde explique las razones de la presunta demora en resolver el recurso de nulidad que presentó el excongresista de Perú Libre (PL), Guillermo Bermejo, contra su condena por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

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