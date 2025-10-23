La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dicta este viernes -desde las 4 de la tarde- su sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–BM), para quien la fiscalía solicita 20 años de prisión por el presunto delito de afiliación al terrorismo.

Además, se le requiere el pago de S/100 mil como reparación civil por presunta afiliación a una organización terrorista.

Según la acusación fiscal, se le imputa ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem entre los años 2008 y 2009.

De acuerdo con el Ministerio Público “de manera consciente y voluntaria” se habría desplazado en varias oportunidades a los campamentos terroristas, a fin de sostener reuniones clandestinas con los terroristas Víctor Quispe Palomino —conocido como camarada ‘José’—, Jorge Quispe Palomino —camarada ‘Raúl’ y muerto en 2021—, así como con otros miembros de la cúpula senderista.

Un día antes de conocer su sentencia, en declaraciones para la prensa, Bermejo rechazó las imputaciones de la fiscalía, afirmando que se trata de “mentiras”.

“Los que tienen que demostrar la culpabilidad son ellos. No hay una sola prueba. Estoy tranquilo. Mañana estaremos puntuales”, indicó tras exponer su confianza en que será absuelto.

