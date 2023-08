El periodista Enrique Bayona, quien denunció el caso de “Los Operadores de la Reconstrucción”, que involucra al congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), fue atacado a balazos por dos sujetos cuando se desplazaba en su vehículo en Piura.

En declaraciones al programa “Punto final”, indicó que el ataque estaría vinculado a la investigación, aunque aclaró que ni su familia ni él recibieron amenazas tras el destape del caso.

“Nos dispararon en el vehículo que nosotros tenemos y donde me traslado. En ese momento a nosotros nos disparan y esto lo tomamos del hecho que investigamos. Estoy convencido de que sí (está vinculado a esta investigación). No he recibido amenazas, extorsiones de ninguna manera, mi familia tampoco”, expresó.

Bayona relató que obtuvo el audio en noviembre del 2022 y que decidió no acudir a la citación de la fiscal adjunta provincial Ana Cánova Loro en Piura, sino viajar a Lima y contactar al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.

“Una fiscal, que es Ana Cánova Loro, apertura una investigación en Piura por este audio y me cita a declarar desde noviembre (del 2022). Yo le digo que no iba a declarar porque nosotros en Lima estábamos coordinando con el Equipo Especial, le habíamos traído el caso y le pusimos de conocimiento”, acotó.

Enrique Bedoya

Como se recuerda, el último jueves la fiscalía realizó un megaoperativo que incluyó el allanamiento a 49 inmuebles y la detención de 12 investigados, entre ellos dos asesores del congresista Guillermo Bermejo y Roberto López López, exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) durante el gobierno de Pedro Castillo .

Entre los intervenidos figuran Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta, asesores de Bermejo Rojas, a quien un audio implica en la entrega de dinero por obras en municipio de La Unión, en Piura.